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在2026年世界盃決賽中，阿根廷不敵西班牙無緣衛冕。賽後，阿根廷總統米萊（Javier Milei）在受訪時為國家隊抱屈，直指裁判的判罰對阿根廷不利，此番言論引發外界關注。儘管球隊在比賽中的強硬球風遭到部分國際輿論撻伐，但阿根廷國內媒體一面倒地力挺自家球員，讚賞他們在失利中展現出的風度與尊嚴。阿根廷總統米萊近日接受阿根廷國內媒體採訪時，談到了國家隊在世界盃決賽的表現。他高度肯定球員們付出的努力，並強調他們「非常有天賦」且「始終戰鬥到了最後」。然而，米萊也對比賽的執法尺度提出質疑：「他們（阿根廷球員）始終保持著克制，即便是在裁判作出了對阿根廷隊而言並不正確的判罰時，也是如此。」他進一步評價比賽走勢表示，周日的比賽對阿根廷非常不利，儘管在最後幾分鐘仍有機會扳平比分，但整場比賽的進程始終沒有朝著對他們有利的方向發展。「不過，我們輸給了一個非常強大的對手，這一點也必須說清楚，」米萊補充道。根據英國《每日電訊報》統整，儘管阿根廷的身體對抗風格遭到國際輿論譴責，但阿根廷國內的主流媒體依然對球隊給予高度讚揚。《號角報》（Clarín）形容阿根廷隊「彬彬有禮、尊重對手」，其編輯費斯凱特（Silvia Fesquet）盛讚球員們展現了難能可貴的價值觀：「他們沒有說對手壞話，也沒有試圖透過歸咎他人來為自己的錯誤開脫。」另一家主流媒體《民族報》（La Nación）則以「球隊贏得了最難得的東西：人民的愛戴與認可」為題，讚揚球員們「昂首接受了失敗」。報導特別指出，球員們在頒獎時沒有摘下脖子上的銀牌是恰當的舉動，因為他們已經贏得了留下光榮傳承的權利。此外，該報也特別報導了隊長梅西（Lionel Messi）在賽後的淚水，感性寫道：「阿根廷擁抱他；謝謝你，萊奧，你已經讓我們無比幸福。」不過，該報首席體育記者毛里（Claudio Mauri）也直言不諱地分析，阿根廷在常規90分鐘內「零射正」，最終在精神和身體上都被西班牙的傳球節奏給拖垮。《第12頁報》（Página 12）則調侃阿根廷的防守打法是否是對英格蘭與法國那種「不設防足球」的抗議，同時表達了對主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）帶領下長達5年輝煌統治的感激之情，表示在品嚐了如此多的喜悅後，現在是時候與亞軍的悲傷相伴了。在舉國陷入失利情緒之際，阿根廷中場大將帕雷德斯（Leandro Paredes）透過Instagram發布了一篇感人至深的長文，表達對國家隊與國家的愛。「今天寫下這些文字時，我的內心充滿了遺憾與心痛，因為沒能把那份屬於我們國家的喜悅帶給大家。但與此同時，我的胸膛裡又充滿了自豪，因為我們拚盡了所有，再一次將我們的國旗高高飄揚在世界的最頂端！」帕雷德斯寫道。他向所有並肩作戰的隊友致敬：「感謝這個傾盡所有、只為捍衛這件球衣榮耀的球員群體，直到每場比賽的最後一秒，我們都在全力以赴！能成為阿根廷歷史最強國家隊的一員，是我此生莫大的驕傲！」