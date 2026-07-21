稍早跟隨梅西（Lionel Messi）出生入死、建立超過20年友誼的中場大將德保羅（Rodrigo De Paul），於個人社群上強勢回擊，「我看到有好多人等待我們失敗，他們無法體驗身為阿根廷人的幸福，以及足球帶來的激情。」

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「今天，我看到好多人一直在等待我們失敗。他們不斷散布毫無根據的陰謀論，只是為了緩解他們無法體驗阿根廷人那份幸福，所帶來的痛苦。」

「我們的笑容讓他們感到不舒服，我們的比賽方式讓他們感到惱火。但這一切反而更加證明一件事：『我們對這件藍白球衣的熱愛與激情，可以戰勝一切。』」

2026年美加墨世界盃畫下句點，亞軍阿根廷硬朗且極具挑釁色彩的球風，再次於全球掀起巨大爭議，由於全隊犯規次數居高不下，加上關鍵戰役中吞下多張黃牌與紅牌，部分歐美媒體砲轟他們球風骯髒、讓人作噁，甚至稱其為「世界盃大反派」。阿根廷擁有世界球王梅西，本身就樹大招風，加上團隊球風剽悍，讓他們本屆打完又累積不少黑粉。面對排山倒海指責，德保羅選擇在社群媒體上正面回擊。他直言外界那些批評，是因為嫉妒阿根廷人對足球的激情。面對外界將阿根廷歸類為「世界盃大反派」的說法，德保羅表示：德保羅直言，阿根廷球員、球迷都享受比賽帶來的激情，針對阿根廷的踢球方式，《紐約時報》就以「暴躁、賭氣且令人反感」等嚴厲詞彙，形容他們比賽中情緒管理與犯規傾向。前德國國腳希策爾斯佩格（Thomas Hitzlsperger）在社群平台則在X上公開指責阿根廷是「一支令人作嘔、毫無體育精神的球隊」。相對於偏激言論，阿根廷資深記者埃塞基耶爾·費爾南德斯·穆雷斯（Ezequiel Fernández Moores）則分析道，南美足球文化本來就包含大量挑釁、心理戰與極致的身體對抗，「這種『街頭足球』的性格放到講求禮儀與規則的歐美國際舞台上，自然會產生巨大的文化衝突。」