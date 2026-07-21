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金鐘視后、導演嚴藝文日前執導影集《欠妳的那場婚禮》，卻因宣傳活動上一度心疼缺席的朱軒洋而落淚，被外界解讀冷落女主角蘇慧倫，甚至傳出蘇慧倫經紀團隊不滿。對此，嚴藝文、百白今（21）日出席聯合勸募協會「一日捐」小眾聯合影展活動時，忍不住直呼：「有完沒完啊！」更透露事後第一時間就傳訊息給朱軒洋，笑虧對方：「都你害的啦！」朱軒洋則回說要請吃飯賠罪。談到近日風波，嚴藝文坦言看到新聞時相當錯愕，「第一個想法就是『有完沒完』，戲都快播完了。」她也直言，不管消息來源是誰，都太低估她與演員之間的感情，「真的太小看我跟演員們的交情。」她笑說看到新聞後沒有先找蘇慧倫，而是直接傳訊息給朱軒洋開玩笑抱怨：「都你害的啦！」沒想到朱軒洋立刻回覆，表示要請她吃飯賠罪，也讓原本沉重的氣氛瞬間變得輕鬆。至於外傳蘇慧倫對宣傳安排不滿，嚴藝文也再次否認。她透露宣傳團隊第一時間便把新聞貼到群組，蘇慧倫隨即傳來一句「愛妳喔」，讓她瞬間安心，她更補充，她與蘇慧倫兩個都是天蠍座，因此不需要花太多時間解釋。嚴藝文也分享，蘇慧倫經紀人第一時間曾致電劇組，但只是表達對報導感到傻眼。她笑說自己每天晚上還在使用蘇慧倫送的推臉機保養，「一邊推一邊想，真的很傻眼。」相較於被誤解，嚴藝文更在意的是整部作品的努力被模糊焦點。她坦言自己這段時間忙著宣傳已身心俱疲，甚至一度不想出門、想閉關休息。聯合勸募「一日捐」公益行動邁入第34年，至今累計支持近47萬名受助者及其家庭。然而，近年受經濟景氣、國際戰爭等因素影響，募款未如預期，仍有賴社會大眾持續支持。聯合勸募也特別感謝大象環保企業、全國不動產、傑仕堡有氧酒店、焦糖楓、遠百信義A13、臺北客運與首都客運等企業均善心響應，盼藉此帶動各界人士加入「一日捐」行列，協助弱勢群體改善生活困境。