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▲開車也要刷臉了！Tesla FSD將導入車內身分驗證（圖／路透社／達志影像）

特斯拉可能將利用車載攝影機，引入全新的「駕駛員身份驗證」功能。這項發現來自特斯拉iOS App 4.58.5版本（6月27日建置版本）的反編譯程式碼，暗示車內鏡頭未來有機會在啟動「完全自動駕駛」（FSD）功能前，先確認駕駛身份是否與已授權者相符。根據美國網路媒體Electrek報導，追蹤特斯拉最新應用動態的X帳號「@Tesla_App_iOS」，在最新iOS應用程式更新的程式碼中發現了隱藏字串。該帳號發文表示：「諸如fsdIdentityCheckFailedTitle和showFsdIdentityCheckFailedDialog之類的字串表明，車載攝影機現在會在允許FSD啟動前驗證駕駛員身份。如果系統無法驗證駕駛員與已認證的個人資料是否匹配，則可能會阻止FSD啟動並在應用程式中顯示錯誤資訊。」不過該帳號也提醒，過去曾出現過類似情況：身份驗證的實施耗時數週甚至數月，或者根本未能實施；即便實施，也可能需要更新車輛韌體，這項功能目前仍停留在程式碼線索階段，尚未正式上線。值得特別澄清的是，這項功能的核心動機，其實與外界聯想的「未成年人保護法規」關聯不大，而是更直接指向。目前FSD是以訂閱服務形式銷售，這項身份驗證機制主要用意，是確保只有合法授權的車主才能使用該功能，防止家人、房客或未經授權者「借用」帳號啟用付費功能，對多人共用車輛、租賃車隊或家庭共用情境尤其重要。特斯拉已經利用安裝在後視鏡上方的車載攝影機監控駕駛，這些攝影機目前可以透過檢查駕駛員的眼睛和頭部位置，檢測注意力不集中和困倦的跡象。不過這次程式碼透露的「身份驗證」，其實與既有的「注意力監控」是完全不同的兩件事——注意力監控問的是「駕駛有沒有看著路」，身份驗證問的則是「這個人有沒有資格啟動這項功能」，是一道權限關卡，而非單純的安全警示，兩者背後的邏輯截然不同。這項技術除了用於一般車主授權控管，未來也可能延伸應用在特斯拉的Robotaxi（機器人計程車）計畫中，用來確認實際上車者是否確實是叫車本人，成為身份驗證機制的另一個應用場景。不過技術上仍有其限制，特斯拉目前使用的是一般RGB鏡頭，並非蘋果Face ID那種紅外線點陣投影的高安全性生物辨識系統，因此這項功能比較偏向「便利性與政策控管」性質，而非高規格的生物辨識鎖。近年來，包括社群媒體在內的線上平台越來越重視身分驗證，以遵守世界各地旨在保護未成年人免受有害內容侵害的新法律，在全球各國政府（包括澳洲、英國和巴西）紛紛採取行動限制青少年使用社群媒體並強制要求對訪問成人內容進行年齡驗證之際，這一消息傳來。美國許多州也通過了類似法律，限制對色情網站的存取，這些法律通常要求平台業者與第三方供應商合作，透過臉部辨識或提交身分證明文件等方式驗證使用者年齡。除了保護未成年人的法律之外，OpenAI旗下眼部掃描技術新創公司World的Sam Altman也提出，身份驗證可以作為一種手段，將不必要的AI機器人從遊戲、社交媒體平台，甚至是音樂會門票銷售等金融交易中清除出去，World的解決方案是使用一種名為「Orb」的足球大小裝置掃描眼睛，藉此獲得儲存在智慧型手機上的唯一數位ID代碼。不過需要說明的是，特斯拉這項車用身份驗證功能，與上述社群平台年齡驗證法規的直接關聯性目前並不明確，兩者背景脈絡雖有相似之處，但特斯拉的主要考量應仍是訂閱功能授權控管。目前，FSD以訂閱服務的形式銷售，身份驗證機制使特斯拉能夠確保只有合法車主才能使用該功能。然而，這種驗證方式可能令許多車主難以接受。在美國，大多數人支持線上年齡驗證規則，但對於驗證方法卻鮮有共識，皮尤研究中心的一項調查顯示，三分之二的美國人不願意與社群媒體公司分享他們的身份證明文件。此外，汽車和房屋保險報價比較網站The Zebra對1000名美國人進行的一項調查顯示，68%的人不願意安裝限速器以防止超速行駛，顯示美國消費者對於車輛內建監控與驗證機制，仍存在相當程度的疑慮與抗拒心理。