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日本女諧星福娃醬（フワちゃん）過去憑藉鮮明的作風快速走紅，一度成為各大綜藝節目常客。不料福娃醬2024年公開在推特砲轟另名女諧星安子（やす子），甚至詛咒對方「去死」，導致福娃醬聲勢大跌，從演藝圈銷聲匿跡，只能轉換跑道成為職業摔角手。近日福娃醬接受日本網路節目專訪，首度公開近一年的生活狀態，更坦言年收入僅剩53日圓（約新台幣11元）。福娃醬7月17日接受ABEMA節目《ダマってられない女たち season3》第2集訪問，表示當初爆出失言風波後，所有節目通告和代言、商演收入全數中斷，收入也幾乎歸零，只能靠著存款生活，因此連搭電車的錢都要省，停止演藝圈活動後，幾乎都是靠腳踏車代步。福娃醬透露，目前唯一會進戶頭的錢，就是先前替NHK動畫《丸少爺》演唱主題曲的版稅，然而這筆錢也少得可憐，「日幣53元，不是每個月，是一整年，我一整年的收入只剩日幣只有53元。」因此現在都盡量省錢，有時接受同業請客、有時自己下廚，節目MC聽聞後全場驚呼連連。談及2024年的失言風波，福娃醬坦言最難受的不是收入歸零，而是原本是朋友的人「不再是朋友了」。她透露，自己其實已直接向安子表達過歉意：「聽本人親口說『真的受傷了』，這件事的重量大到連我自己都難以承受」，「我有清楚地向對方傳達，讓妳陷入那種處境，真的很抱歉。」事後回頭看才發現，自己當時太過輕忽，也因此下定決心未來必須勇於面對自己的缺失，不再重蹈覆轍：「這才發現自己當時把這件事看得太事不關己，有點膚淺。」福娃醬也透露，自己是在活動停止前參與電視摔角體驗單元時，萌生「如果真的認真去做會變成怎樣」的念頭，但因為「這是攸關性命的運動」，整整猶豫了1年半才真正下定決心轉戰摔角。淡出演藝圈後，她獨自前往海外摔角道場接受訓練，目前只要時間允許，每週約有4天跟著師傅葉月練習，休息日也會前往健身房訓練體能。她也坦言，自己過去走紅時「很在意所謂的『格』（地位／輩分）」，如今轉戰重視禮儀的摔角界後反而覺得踏實：「隨便說話、跟前輩自拍這種事根本想都別想！」顯示她的心境已有明顯轉變。節目中完整記錄了福娃醬在橫濱體育館的一場大型賽事，對手是擁有11年摔角資歷的資深選手安納沙織。儘管實力懸殊、屢屢被擊倒在地，福娃醬仍一次次站起來繼續奮戰，最終拿下單人賽生涯首勝，屢仆屢起的畫面讓現場來賓大受感動。福娃醬也分享觀眾聲援帶來的力量：「這才感受到，原來人的聲援可以帶來這麼大的力量，我當然也想帶給大家力量，同時也從大家身上獲得力量。」福娃醬希望靠自己的努力重新站穩腳步，成為能帶給別人力量的人，她堅定表示：「雖然我是曾經傷害過別人的人，但同時也是想帶給別人活力的人。希望有一天，大家都能覺得遇見我是一件值得高興的事，我想成為那樣的明星。」這番告白也讓外界看見，她從演藝圈跌落谷底後，正一步步透過摔角找回屬於自己的舞台。