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美股周二（21日）早盤科技股全面回神，記憶體族群出現爆發式反彈，眾所矚目的SK海力士ADR大漲9%，晶片族群表現搶眼，台積電ADR漲幅也來到4%。美股主要指數21日早盤，截止至台灣時間晚間9時45分，道瓊工業指數漲103點，漲幅0.2%；那斯達克指數上漲189點，漲幅0.74%；標普500指數小漲26點，漲幅0.36%；費城半導體指數大漲428點，漲幅來到3.65%。個股部分，台積電ADR股價漲幅達4%，來到418美元，英特爾大漲6%，股價重返100美元以上；記憶體族群再度出現瘋狂漲幅，SK海力士大漲9%、美光飆漲8%、SanDisk更狂飆10%。記憶體與晶片股本周展開反彈，根據Investing.com報導，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師表示，記憶體晶片仍是人工智慧 (AI) 發展的關鍵瓶頸，需求可望維持強勁，摩根士丹利週一在一份報告中告訴投資者，他們認為近期美股近期的拋售提供了一個買入機會。分析師 Joseph Moore 更點名記憶體族群，他強調，記憶體短缺的嚴重程度「絲毫沒有緩解的跡象」。他表示，預計第三季記憶體價格將比上一季上漲至少25%，不僅超出摩根士丹利的預期，也超出其他證券公司的預期。他也預計這種短缺狀況將長期持續。 「更重要的是，人們對2027年和2028年記憶體短缺加劇的長期擔憂比以往任何時候都更加強烈，」他說。 相對於人工智慧的需求而言，內存供應不足，而且我們看不到這種趨勢有反轉跡象，若依照過去記憶體景氣循環來尋找「賣出訊號」，將會誤判目前的市場情勢。