CPBLTV球評「奶哥」王翊亘短暫沉默後說道，「我找不到任何形容詞了啦！就看吧！」

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中信兄弟今（21）日在大本營洲際棒球場交手台鋼雄鷹，七局上6：5一分領先時，當家游擊手江坤宇面對即將穿越二游防線的強勁滾地球，上演「鬼神級滑接」美技，成功製造雙殺，不僅打者王柏融露出苦笑表情，這次超級美技發生在七局上，兄弟換上江忠城中繼，一上來就被首名打者魔鷹敲出右外野安打，下一棒王柏融纏鬥到1好1壞時，相中一顆148公理偏高直球，打出二壘強勁滾地球，只見江坤宇快速移位、撲下後妙傳給二壘手張士綸，配合上演雙殺守備。江坤宇這次守備從移位、滑接到起身拋球，動作一氣呵成、賞心悅目，CPBLTV球評「奶哥」王翊亘也表示，「這怎麼撈的阿！反手拋也很準，感覺慢慢調整回來了，我找不到任何形容詞了啦！就看吧！」江坤宇自進入聯盟以來，就火速成為全中職最強的防守職人，去年不僅達成金手套6連霸、整季在游擊區111場出賽、958.2局累積484次守備機會，竟只發生5次失誤，守備率高達.990（9成90），堪稱歷史級「守備怪物」。江坤宇今年守備依舊穩健，出賽50場僅有3次失誤，守備率.985仍是聯盟頂標，向金手套7連霸挑戰邁進。