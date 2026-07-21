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後勁溪再出現魚群翻肚事件

環保局獲報火速到場檢測、稽查

高雄後勁溪再度出現5000公斤魚翻肚死亡事件，市議員白喬茵今（21）日在臉書貼出5000公斤魚屍慘況，表示當年韓國瑜執政時，愛河撈起650公斤魚屍，被民進黨拿來嘲諷光榮城市被爛魚糟蹋，但她不要求陳其邁也受到一樣難聽的羞辱，盼建置連續自動水質監測站與高溫、低流量及立壩操作的跨部門聯合預警機制。高雄市環保局表示，經檢測溶氧為 2.82 mg/L，除溶氧略低外，其餘數值皆無異常，將持續監測水質，並擴大專案稽查。看到上千公斤的魚翻肚在溪裡，白喬茵指出，這不是陳其邁任內第一次發生慘案，2021年4月後勁溪也曾發生過5000公斤魚屍事件，當時市府理由同樣是「河面缺氧」，但「缺氧只回答了魚怎麼死，卻沒有回答水體為什麼缺氧。」白喬茵感嘆，2019年，愛河打撈起650公斤魚屍，民進黨拿來鋪天蓋地嘲諷韓國瑜「光榮城市被爛魚糟蹋」、「垃圾魚進來搞死一堆魚」、「最該死的那條還在」、「不罷爛魚會有更多死魚」。如果650公斤死魚足以被拿來批判市長無能，那麼同一座城市今天出現了5000公斤的死魚，陳其邁是不是該包袱捲一捲趕快下台、不要再糟蹋光榮城市最後半年？白喬茵透露，同一條後勁溪已經至少有10,000公斤的魚群暴斃，但真正公平的結論，不是要求陳其邁也遭受與韓國瑜當年一樣難聽的羞辱。身為地方民代更要有責任要求市長與市府應接受至少同等強度的制度追問，希望市府能比照愛河中都橋、幸福川及中正橋，在後勁溪建置連續自動水質監測站。另外，建立高溫、低流量及立壩操作的跨部門聯合預警機制。後勁溪再度爆發魚群死亡，環保局也火速到場調查，現場檢測水質 pH 7.59、水溫 32.1℃、導電度 899 μS/cm、溶氧 3.13 mg/L，周邊水色清澈無異味，除溶氧略低外，其餘數值皆無異常。此外，環保局已啟動專案稽查，全面清查興中橋及右昌排水周邊之餐飲業、修車廠、機車行、洗車業等計111家污水排放情形。當場查獲 5 家業者，部分雖設有截油槽，惟處理效能不佳，另部分未設有截油槽，導致排放含油脂白濁污水污染水溝。環保局強調，該行為已違反《廢棄物清理法》第 27條規定，除裁處新臺幣1,200元至10萬元罰鍰外，並限期改善。