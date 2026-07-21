大樂透第115000072期派彩結果今（21）日晚間出爐，台彩公司表示，本期7.7億頭獎無人中獎，預估7月24日頭獎上看8.2億元，持續堆高第五屆最高頭獎總獎金紀錄。不過，今晚一共有5注貳獎開出，中獎彩券行則分散於台北市、新北市、新竹市、彰化縣。
大樂透頭獎連21摃！今晚貳獎狂送5注
大樂透第115000072期今（21）日晚間開獎，頭獎高達7.7億。根據台彩公司晚間10時公布派彩結果顯示，本期頭獎未開出，邁入連續21期槓龜，下期預估銷售3.0~3.2億元，7月24日大樂透頭獎預估上看8.2億元，為第五屆最高頭獎總獎金。
此外，今晚大樂透還開出了5注貳獎，這些幸運兒分別誕生在台北、新北、新竹以及彰化，都只差一個號碼就能拿到頭獎7.7億，只簽中任5個+特別號。將均分貳獎469萬6968元，每一位平均獎金則是93萬9393元。
7月21日大樂透貳獎中獎彩券行一覽
臺北市北投區光明路132之9號1樓－神多彩券行
新北市中和區自立路64號1樓－鴻美發彩券行
新北市樹林區忠孝街23號－福滿億彩券行
新竹縣新埔鎮新民里中正路575號1樓－福運彩券行
彰化縣埔鹽鄉埔鹽村彰水路二段56號1樓－祥富彩券行
🟡7月21日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透獎號：02、08、15、26、35、46，特別號11。
49樂合彩：02、08、15、26、35、46。
今彩539：12、19、27、37、39
39樂合彩：12、19、27、37、39
3星彩：4、1、8
4星彩：0、7、5、7
※派彩結果以台彩官網資料為主。
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大樂透第115000072期今（21）日晚間開獎，頭獎高達7.7億。根據台彩公司晚間10時公布派彩結果顯示，本期頭獎未開出，邁入連續21期槓龜，下期預估銷售3.0~3.2億元，7月24日大樂透頭獎預估上看8.2億元，為第五屆最高頭獎總獎金。
此外，今晚大樂透還開出了5注貳獎，這些幸運兒分別誕生在台北、新北、新竹以及彰化，都只差一個號碼就能拿到頭獎7.7億，只簽中任5個+特別號。將均分貳獎469萬6968元，每一位平均獎金則是93萬9393元。
7月21日大樂透貳獎中獎彩券行一覽
臺北市北投區光明路132之9號1樓－神多彩券行
新北市中和區自立路64號1樓－鴻美發彩券行
新北市樹林區忠孝街23號－福滿億彩券行
新竹縣新埔鎮新民里中正路575號1樓－福運彩券行
彰化縣埔鹽鄉埔鹽村彰水路二段56號1樓－祥富彩券行
大樂透獎號：02、08、15、26、35、46，特別號11。
49樂合彩：02、08、15、26、35、46。
今彩539：12、19、27、37、39
39樂合彩：12、19、27、37、39
3星彩：4、1、8
4星彩：0、7、5、7
※派彩結果以台彩官網資料為主。