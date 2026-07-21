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韓國股市受到記憶體族群跌勢，加上兩倍槓桿ETF影響，放大了指數跌幅以及震盪幅度，造成全球科技股一度恐慌。不過，摩根大通（JP Morgan）21日在分析報告指出，目前槓桿ETF的去槓桿化大概已完成約75%。維持對韓國股市買進的評級，甚至維持 12,500 點的基本目標價。根據韓聯社報導，摩根大通在韓國股市去槓桿化趨勢報告中表示，韓國市場企業的基本面依然穩健，但高強度的去槓桿化壓低了股價。KOSPI指數自今年6月19日創下高點（9,385.59點）以來，截至21日已累計下跌約28%。短短一個月內幾乎回吐先前的幾個月漲幅，市場出現短期內急劇修正。對此，摩根大通分析，「原本由基本面疑慮與類股輪動所引發的修正，在槓桿ETF的作用下被進一步放大，而近期又出現避險基金大規模平倉，使跌勢更加劇烈」；報告指出，過去一年韓國股市快速上漲期間，散戶投資人、對沖基金，以及宏觀策略基金（Macro Fund）等大量運用槓桿資金投入市場。在此過程中，高波動性與外資賣壓浮現，使市場開始啟動自我調節機制。報告進一步指出，「槓桿ETF的清算規模，已朝市場認為合理的180億美元（約26.6兆韓元）水準縮減，目前已完成約75%的去槓桿化清算；此外，避險基金的去槓桿化也已完成一半以上。摩根大通表示，隨著近期市場修正，以韓國資產為標的的槓桿ETF規模已降至約260億美元（約38.4兆韓元）。此外，在金融主管機關提高最低保證金、暫停核准單一股票槓桿ETF新產品上市等監管措施下，未來相關規模還將持續縮減。摩根大通預計今年外資淨賣出韓國股票的規模將超過1,100億美元，其中約90%的賣壓來自記憶體半導體股。不過，隨著記憶體類股在市場中的比重下降，外資賣壓也正逐漸減輕。不過，摩根大通對於以人工智慧（AI）為核心的韓國股市中長期前景仍維持樂觀看法。AI投資與資料中心建設仍然保持強勁，市場至今尚未實際觀察到記憶體需求出現放緩。此外，工業、金融及消費類股的獲利改善，以及企業治理改革，都將成為韓國股市的正面因素。摩根大通維持韓國股市「買進」的評級，同時維持未來12個月KOSPI指數目標價12,500點，與三周前的分析報告相同，當時摩根大通提出三種情境預測，基本情境為12,500點、樂觀情境為15,000點、悲觀情境為8,000點，整體而言仍對韓國股市抱持樂觀展望。