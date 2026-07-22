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日本東京銀座知名酒店「JUNGLE TOKYO GINZA」人氣女公關KIKO，近日公開了自己的投資報酬率，她透露自己從戶頭只剩30萬日幣（約台幣6萬元），到現在累積了1.2億日幣（約台幣2400萬元），不僅公開自己的選股方式，還豪喊：「等賺了5億就要退休。」KIKO其實並不是投資門外漢，她大學畢業就進入日本證券龍頭「野村證券」工作，第二年就拿到全公司僅3人名額的「CEO獎」。她坦言收入雖高，但花費也是相當大，甚至存款一度只剩30萬日幣。2022年，她決定轉戰酒店業，靠著過往金融業背景接觸了許多投資大戶，以及大型企業高層，逐漸建立了自己的選股哲學，KIKO表示比起研究公司財報，公司經營者的特質更重要，尤其是在酒桌上還能保持冷靜、照顧他人的人，通常都是可以相信的人；反之如果酒品相當差，就算公司業績非常好，她也不會投錢進去。KIKO透露，自己現在持有的個股包括三菱日聯金融集團、伊勢化學工業，東京應化工業等。為了放長線釣大魚，她採取定期定額投資法，希望自己每個月都可以放500萬日幣到證券戶中，其中300萬配置個股、200萬為基金。她表示自己的目標是累積5億資產，以她現在的投資速度來計算，大約再3年便有機會完成目標，屆時就會正式告別銀座酒店工作，展開退休生活。