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2026年世界盃決賽落幕，西班牙在延長賽以1-0擊敗阿根廷奪得冠軍。然而，阿根廷隊在比賽中的紀律與情緒失控問題持續延燒。前英格蘭傳奇球星歐文（Michael Owen）在專欄中力挺VAR（影像輔助裁判）技術，直指「看看阿根廷」就知道這項技術有多重要；同時，前英超職業裁判大會（PGMOL）主席哈克特（Keith Hackett）也重砲抨擊阿根廷中場核心恩佐·費爾南德斯（Enzo Fernandez），認為他因抗議裁判而逃過一劫，其實早該被紅牌罰下。VAR技術在賽事期間屢遭批評，但歐文在《每日郵報》的專欄中給予了高度肯定，認為它是一種無價且被低估的「隱形威懾力量」。歐文在文章中直言不諱地將矛頭指向阿根廷：「試想一下，如果阿根廷認為有可能逃脫更多懲罰，他們會耍出什麼花樣？他們已經在不斷試探邊界了。如果沒有VAR，那將是一場徹頭徹尾的混戰，投機取巧者會大行其道。你不服？想想阿根廷就知道！」此外，歐文也嚴厲批評了國際足總（FIFA）過度商業化的安排。他指出，決賽推遲開球以及長達30分鐘的中場休息，完全打亂了球員的節奏；而所謂的「補水暫停（Hydration breaks）」更淪為教練的戰術訓話時間，嚴重破壞了足球比賽的流暢性。他強調：「足球必須放在第一位，其他一切都應該圍繞比賽本身來運轉，而不是反過來。」除了歐文的批評，前國際足總裁判哈克特也對阿根廷球員的場上行徑感到不滿。恩佐·費爾南德斯在決賽第93分鐘因兇狠撞倒庫巴西（Pau Cubarsi）領到第二張黃牌被罰下，讓阿根廷在延長賽只能以10人應戰。但哈克特認為，這位切爾西（Chelsea）球星其實早就該被趕出場。在比賽第82分鐘時，恩佐因不滿主裁判溫契奇（Slavko Vincic）拒絕給予阿根廷自由球，對著裁判大吼大叫而領到第一張黃牌。令人震驚的是，恩佐在領牌時還「諷刺性地為裁判鼓掌」。哈克特指出：「恩佐的反應如果在英超聯賽，絕對會立刻領到第2張黃牌並被罰下。我認為他很幸運，裁判在決賽中往往不太情願出示紅牌。裁判可能專注於重新開始比賽而沒看到他鼓掌，VAR在這種情況下不介入也是正確的，但這位球員真的非常幸運。」哈克特同時也將部分責任歸咎於阿根廷主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）與場上隊長。他認為，當教練看到球員情緒失控時，有責任傳遞訊息要求球員改善紀律，甚至將其換下以避免紅牌。不幸的是，當時斯卡洛尼已經用完了全部5個換人名額，無法將恩佐換下。最終，恩佐成為男子世界盃歷史上第6位（同時也是第3位阿根廷籍）在決賽中被紅牌罰下的球員，而少打一人的阿根廷也付出了慘痛代價，在延長賽遭西班牙絕殺，無緣衛冕。