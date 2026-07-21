我是廣告 請繼續往下閱讀

也 更多「致癌油風暴」相關新聞。

致癌油風波持續延燒，國民黨、民眾黨在台北市長蔣萬安的號召下，將在725上凱道抗議。而藍營的市議員、議員參選人為響應活動，提前到活動現場周圍進行絕食靜坐，沒想到卻因為北市議員參選人賴苡任一句「接力絕食」響應活動，掀起輿論討論。同黨新北議員呂家愷在節目上想幫忙緩頰，卻說「先遠端絕食，再實體絕食」，遭政治評論員張宇韶大酸，那本人已經完成「隔代戒菸」。呂家愷在政論節目《台灣ON AIR》上替同黨同志賴苡任護航，試圖幫忙解釋那一句「接力絕食」的意思，稱「他就是先遠端絕食，等事情忙完後再實體絕食」。此話一出，馬上被資深媒體人王瑞德追問，你覺得他會不會吃東西？呂家愷表示，就對他的認識，應該也是沒吃，他很有Guts。但講完後，嘴角卻微微上揚，被政治評論員張益贍當場抓包洗臉大酸「他連連署都會造假，你覺得絕食不會造假嗎？」雖然事後賴苡任表示，他當天是因為需要赴法院開庭，所以自己把凱道絕食分兩階段，強調從禮拜日早上就已經沒有再吃東西。但這樣的說法似乎不但不被外界接受，呂家愷的護航更是火上加油，相關片段已被火速轉到各大社群，張宇韶也忍不住嘲諷，那本人已經完成「隔代戒菸」酸度爆表。