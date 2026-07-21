相比上次大摔電話箱發洩，這次只見他作完筆記後，只刻意輕放下筆，才緩步走回板凳區，全程表情相當淡定

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但由於上次印象太過強烈，球迷紛紛笑說，「去找電話箱？」、「回房間再砸」、「我覺得平野快需要CPR了」

中信兄弟稍早於主場交手台鋼雄鷹，儘管首局就攻下4分、前六局豪取6分，但牛棚再度放火，於第八局因投手保送、挨打加上三壘手張仁瑋失誤，單局也被攻下4分逆轉，終場6：9輸球，第九局當投手曾品洋連投2保送時，轉播畫面特寫投手教練王建民，，讓球迷笑稱，「好想看轉身後要去哪」、「已經習慣了」、「我開始為電話箱感到擔心」中信兄弟本場首局就趁後勁控球不穩，單局2安打、5保送攻下4分大局，第四、五局再添得保險分，但黃衫軍先發德保拉也在前五局失掉5分，兄弟帶著6：5領先進入牛棚大戰。歷經第七局驚險守成後，八局上由李振昌接手登板，1出局後保送劉時豪，再被陳文杰敲安，下一棒曾子祐滾地球造成三壘手張仁瑋失誤，台鋼雄鷹追平比分，隨後黃劼希安打形成滿壘，王柏融又擊出關鍵安打、帶有2分打點，一舉幫助台鋼雄鷹超前。第九局兄弟投手群再度面臨失分危機，火球男曾品洋一上場就對劉時豪、陳文杰投出保送，此時轉播畫面帶到投手教練王建民，主因與他上月2日交手統一獅時，同樣是第九局，盧孟揚開局連續3次保送後，情緒一向穩定的王建民也動怒，在休息區不滿怒摔電話箱，引發外界關注。但這次畫面並未帶到王建民有任何憤怒之舉，反而是在做完筆記後，刻意輕輕放下手中的原子筆，緩步走回休息室，情緒相對上次平穩許多，值得注意的是，儘管王建民反應與上次大不相同，但結局卻與上次一樣，6月2日盧孟揚無人出局滿壘後，順利解決接下來3位打者，最後一分未失，本場的曾品洋同樣在投出2次保送後回穩，連續解決3位台鋼打者、包含1次三振，將自己製造的危機解除，最終安全下庄。