我是廣告 請繼續往下閱讀

▲第二屆APC女性運動發展研討會前日在台北正式召開。（圖／中華帕總提供）

由亞洲帕拉林匹克委員會（APC）主辦、中華帕拉林匹克總會承辦的「第二屆APC女性運動發展研討會」昨日召開。這場國際盛會匯聚來自全球45個會員國的女性運動領袖、政策制定者、選手及運動推廣者，共同為亞洲區身心障礙女性與青少女的體育發展激盪火花，吉爾吉斯代表馬米托娃（Darika Mamaytova）也在演講中，剖析亞洲女性參與身障運動的4大困境，期望國際大會凝聚平權倡議，攜手跨越障礙。大會主辦人、中華帕拉林匹克總會會長（同時身兼APC女性運動委員會主席）穆閩珠博士在致詞時，首先向坐在第一排、親自出席的6位委員會成員致意 。隨後，她大方與各國貴賓分享台灣一路從零到有的轉型歷程 。穆閩珠透露，她在2019年回到帕總協助重組委員會，隨即遭遇2至3年的疫情衝擊，當時辦公室面臨沒錢、沒員工的艱苦條件，同時還需應對國際帕運會（IPC）要求重組架構與修改章程的壓力，歷經3年轉型期，終於在2022年全數建置完成，完全遵循IPC章程並加入APC大家庭 。如今，台灣在推動體育平權上已展現實質成效。穆閩珠指出，目前在理監事會中，包含會長、副會長及運動員代表等，女性席次已超過40%，行政與執行層面擁有非常健康的性別平衡，且在專業委員會（如運動員、教練、分級師等）中，女性比例也達到30%至40% 。穆閩珠強調，這有賴於國家法律體制的支持，法律明文規定所有運動協會或組織的理監事會中，單一性別比例不得低於30% 。中央政府更在去年9月首次在部會層級成立獨立的運動部，旗下特設專責身心障礙運動與全民體育的適應運動司，提供極大的政策紅利 。馬爾地夫帕委會代表娜扎特（Aishath Nazhath）在會上直言，馬爾地夫身為散落的島嶼，面臨極高昂的交通成本，台灣政府的政策紅利與支持力度令各國稱羨，將把台灣的最佳實踐經驗帶回國適應當地文化。娜扎特在尾聲時更感性呼籲，希望未來能看到女性擔任國際帕拉林匹克委員會（IPC）的主席，並大讚穆閔珠會長是全球女性的榜樣：「我一個人什麼也做不了，但我們團結在一起（Together We Can）就能做到！」吉爾吉斯代表馬米托娃（Darika Mamaytova）則在演講中精準剖析了亞洲女性參與身障運動的四大困境，包含「文化與宗教的傳統刻板印象」、「地理交通與經濟高昂成本」、「女性在工作、公務與家庭的多重角色失衡」，以及「決策高層缺乏女性培訓機會」。針對這些痛點，討論過後提出三項具體平權倡議：第一，從「基層扎根（Grassroots）」，為青少女創造參與機會並爭取家庭支持；第二，建立「導師機制（Mentoring）」，引導專業女運動員退役後轉型為教練與裁判；第三，推動「領導力發展計畫」，協助女性建立自信。這場為期兩天的國際研討會，不僅是一場知識經驗的交流，更象徵著全球女性運動力量的持續凝聚，攜手為身障女性鋪平體育道路，打造更包容、永續的帕拉運動環境。