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藍委王鴻薇去年底踢爆，國防部5.9億RDX炸藥標案，得標廠商竟然是室內裝修公司「福麥國際」，當時國防部長顧立雄更為此動怒，「難道設定一定資本額、計較公司的名字就會讓廠商能夠履約嗎？」更稱「國防部絕對禁得起檢驗」，如今卻大翻車，福麥拿不出輸出許可，因此解約並罰8398萬元。對此，國防部發出聲明，稱當初是鼓勵國內廠商參與，並說面對我國對外籌獲武器彈藥之艱難挑戰，將加強資格審查和履約監督，以維國防安全。國防部表示，因應敵情威脅，國軍為提升不對稱戰力，於2025年辦理公開招標，籌購該型炸藥；並同步編列特別預算，以擴充自製產能。現因得標商無法依約取得「輸出入許可證明文件」，國防部除予計罰並沒收履約保證金；後續將運用追加預算或年度預算，擴充自製產線，全數由軍備局生產製造。國防部說明，因「RDX海掃更」等火藥原物料，係國內廠商無產製能力品項，乃依政府採購法規範，採公開招標、「內購外貨」方式籌購。其間為廣徵商源，依法訂定廠商資格為「合法設立或登記證明」、「營業項目(國際貿易業)」及「納稅證明」等3項，鼓勵國內廠商參與。國防部指出，本案於2025年10月20日刊登招標公告，2025年12月2日決標福麥公司、12月9日簽約。現因福麥公司未依契約所訂，於決標次日起180個日曆天內，提供「輸出入許可證明文件」，故自2026年6月1日起，每日以貨款總價千分之2計罰，累計罰金為新臺幣4,275萬893元；另至7月6日止，逾期天數36日已達解約條件，刻依契約辦理解約，將沒收履約保證金4,123萬元，並刊登停權等行政處分。國防部強調，面對嚴峻敵情威脅，及我國對外籌獲武器彈藥之艱難挑戰，國軍將持續依建軍備戰實需，依法辦理各項武器裝備籌購作業；並加強資格審查與履約監督，以維國防安全。