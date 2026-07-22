我是廣告 請繼續往下閱讀

「水果奶奶」趙自強已經主持《水果冰淇淋》28年了，昨（21）日他出席小公視口袋影展開展記者會，聊起由他創立的「如果兒童劇團」挺過疫情艱難，如今成為一票難求的「兒童界BTS」，連天王嫂昆凌都會帶著小孩去朝聖。趙自強透露，他的舞台劇是找設計阿妹、蔡依林演唱會的老師製作，希望能帶給觀眾一百分的視覺饗宴。趙自強透露，如果兒童劇團的舞台劇規格，堪比阿妹、蔡依林演唱會，因為製作團隊就是找同一批老師來做，他每次都跟老師說，「能不能有一樣的水準，但預算不要那麼高。」趙自強扮演「水果奶奶」已經28年了，如今常會碰到帶著小孩的爸爸媽媽，才是看著奶奶的節目長大的，覺得很有趣。被問到28年來外觀沒變，保養祕訣為何？水果奶奶說：「吃得好、睡得好！該吃的時候要吃，該睡要睡，不要刻意減肥！」她說自己過去曾不當減肥，事後才發現不健康，認清凡事都要適當。至於工作多年是否有低潮？水果奶奶說：「一個人一定有高高低低，身體和心理的狀況會有挫折、懷疑、或疲倦，但是《水果冰淇淋》是一個團隊，有很多好朋友，一個人不成戲嘛，團隊一直在，大家共頻共振，團隊保持品質能力就會比個人強。 她提起今天在活動現場，就看見好幾代的《水果冰淇淋》的執行製作人員。這次口袋影展活動「宇宙全面升級」，規劃多元分區，帶領大小朋友展開一場充滿想像力的口袋冒險。位於大廳的「口袋基地」設有多項手作與體驗活動，包括手作「口袋星球星際通行證」，以及聚焦自我與情感發展的「情緒引力場」、科普與邏輯思維的「腦洞智多星」、藝術與感官體驗的「感官塗鴉域」，還有探討青春與社會議題的「真相平衡艙」等體驗區；此外，大劇院將推出「口袋宇宙」，小黑盒則規劃「口袋方舟」。