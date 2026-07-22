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半導體股強勢反攻 費半ETF漲逾4%

財報季開局亮眼 3M、通用汽車報喜

美伊衝突未歇 市場仍關注外交進展

國際油價震盪 WTI、布蘭特同步走高

美股週二（21日）全面反彈，在半導體族群強勢領漲及企業財報表現優於預期帶動下，道瓊工業指數勁揚逾380點，標普500指數及那斯達克指數同步收高，三大指數均終止連續3個交易日跌勢。儘管美伊衝突持續升溫、國際油價震盪，市場焦點已逐漸轉向財報季與企業獲利前景。道瓊工業指數上漲385.38點，漲幅0.74%，收在5萬2224.64點；標普500指數上漲0.89%，收7509.20點；以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲1.29%，收在2萬5837.21點；費城半導體指數漲612.31點或5.21%，收12356.16點。根據CNBC報導，半導體族群成為21日盤面最大亮點，帶動科技股全面走強。 台積電ADR漲22.31美元或5.55％、收424.61美元。VanEck Semiconductor ETF（SMH）大漲逾4%，美光（Micron）飆升12%，英特爾（Intel）上漲8%，Marvell Technology勁揚逾6%，Astera Labs也上漲3%。SK海力士ADR大漲13.8%。半導體股近期因市場擔憂AI投資降溫及中東局勢惡化而大幅修正，如今隨著買盤回流，成為推升大盤反彈的重要動力。企業財報同樣為市場注入信心。工業巨頭3M公布第二季財報優於市場預期，激勵股價大漲逾7%；通用汽車（General Motors）營收與獲利雙雙擊敗華爾街預估，股價收高近5%。根據FactSet統計，截至目前，標普500指數已有約66家公司公布第二季財報，其中近88%的企業每股盈餘（EPS）優於市場預期，整體財報季表現優於往年平均。接下來，包括Google母公司Alphabet、IBM及特斯拉（Tesla）等重量級科技企業都將於本週公布財報，市場高度關注AI投資、雲端業務及企業資本支出是否持續成長。eToro美國投資分析師肯威爾（Bret Kenwell）表示，未來兩週將是本季財報季最關鍵的階段，不只是科技股，整體企業獲利都將接受市場考驗。他指出，美股近期屢創歷史新高，使市場期待同步提高，如今企業若無法繳出超越市場預期的成績，股價往往會遭到明顯懲罰，與上一季投資人只求企業展現穩定基本面的情況形成鮮明對比。儘管美股反彈，美伊衝突仍持續牽動市場情緒。美軍中央司令部（CENTCOM）已連續第10晚對伊朗發動空襲，伊朗則持續打擊美軍在中東的軍事設施，葉門叛軍「青年運動」（Houthis）也宣布對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖，使中東局勢依然緊張。不過，市場同時關注外交斡旋是否有望降低衝突風險。外媒報導指出，相關斡旋方正推動美伊雙方實施為期10天的停火方案，使市場對局勢降溫抱持一絲期待。受地緣政治消息交錯影響，國際油價21日走勢震盪。紐約西德州中級原油（WTI）期貨上漲約2%，報每桶84.91美元；倫敦布蘭特原油期貨也上漲約2%，至每桶91.01美元。前一交易日，油價一度因美國總統川普（Donald Trump）揚言伊朗將為3名美軍士兵喪命「付出代價」而大漲，拖累美股主要指數走低。不過，隨著市場重新聚焦企業財報及AI概念股表現，加上停火談判消息傳出，美股21日成功收復部分失土。