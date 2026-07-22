你洗澡時會先洗頭還是先洗身體？每個人洗澡的順序也許會因為習慣有所不同，但沒想到這件事情其實有最佳正解！過去許多論壇都曾經有「洗澡要先洗頭還是洗身體」的投票討論，其中先洗頭以及先洗澡的人還是佔多數，但讓先洗澡的人感到不解。對此，不管是日本醫療社團、還是皮膚科衛教，通通都是建議「洗澡要先洗頭再洗身體，這樣才能有助於減少洗髮產品殘留在身上。」
洗澡要先洗頭還是先洗身體？社群投票結果出爐
過去不論在「PTT WomenTalk」、「Dcard」上都曾經有網友發起過「洗澡要先洗頭還是先洗身體」的討論，PTT上有不少人都認為應該要先洗頭再洗身體，因為這樣背部才比較不會長痘痘，但也有少數人有不同的習慣。
而「Dcard」上則是有人舉辦投票，超過1400人投票中，有86%的人「先洗頭再洗澡」；14%的人則是先「洗澡再洗頭」，主張先洗澡的人表示：「洗完頭水一直在那裡滴煩死了！」、「先洗澡+1，頭上才不會一直滴滴答答的」、「先洗澡，不然頭髮乾了後不好吹頭髮也不舒服」。
洗澡先洗頭最佳正解、較為理想！日本皮膚科公開原因
然而雖然說洗澡順序本身沒有絕對標準，但是如果你的皮膚屬於較為敏感、容易長痘的人，那可就有最佳正解哦！日本醫療法人社團「おきの會」的皮膚科衛教就提到，改變洗澡以及洗臉順序是改善背部長痘最有效的方法，若要減少洗髮產品殘留在身上，理想的順序是先完成洗髮沖洗後再清潔身體。原因在於洗髮精、潤髮乳及護髮產品的沖洗水，容易流經頸部、肩膀與背部，若先洗完身體才洗頭，相關成分可能再次附著於已清潔的肌膚。
另外，日本大垣中央醫院皮膚科也在官網衛教表示，完成洗髮與潤髮後，再清潔背部並充分沖水，有助減少洗髮產品殘留造成的毛孔堵塞與肌膚不適，尤其背部不容易自行看見與清潔，若再加上夏季出汗、衣物摩擦與悶熱環境，可能讓痘痘與搔癢反覆出現。只能說，洗澡順序這種習慣因人而異，但如果你也是受到皮膚問題所苦，也許你該調整你洗淨模式看看！
我是廣告 請繼續往下閱讀
過去不論在「PTT WomenTalk」、「Dcard」上都曾經有網友發起過「洗澡要先洗頭還是先洗身體」的討論，PTT上有不少人都認為應該要先洗頭再洗身體，因為這樣背部才比較不會長痘痘，但也有少數人有不同的習慣。
而「Dcard」上則是有人舉辦投票，超過1400人投票中，有86%的人「先洗頭再洗澡」；14%的人則是先「洗澡再洗頭」，主張先洗澡的人表示：「洗完頭水一直在那裡滴煩死了！」、「先洗澡+1，頭上才不會一直滴滴答答的」、「先洗澡，不然頭髮乾了後不好吹頭髮也不舒服」。
然而雖然說洗澡順序本身沒有絕對標準，但是如果你的皮膚屬於較為敏感、容易長痘的人，那可就有最佳正解哦！日本醫療法人社團「おきの會」的皮膚科衛教就提到，改變洗澡以及洗臉順序是改善背部長痘最有效的方法，若要減少洗髮產品殘留在身上，理想的順序是先完成洗髮沖洗後再清潔身體。原因在於洗髮精、潤髮乳及護髮產品的沖洗水，容易流經頸部、肩膀與背部，若先洗完身體才洗頭，相關成分可能再次附著於已清潔的肌膚。
另外，日本大垣中央醫院皮膚科也在官網衛教表示，完成洗髮與潤髮後，再清潔背部並充分沖水，有助減少洗髮產品殘留造成的毛孔堵塞與肌膚不適，尤其背部不容易自行看見與清潔，若再加上夏季出汗、衣物摩擦與悶熱環境，可能讓痘痘與搔癢反覆出現。只能說，洗澡順序這種習慣因人而異，但如果你也是受到皮膚問題所苦，也許你該調整你洗淨模式看看！