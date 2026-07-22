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洗澡要先洗頭還是先洗身體？社群投票結果出爐

主張先洗澡的人表示：「洗完頭水一直在那裡滴煩死了！」、「先洗澡+1，頭上才不會一直滴滴答答的」、「先洗澡，不然頭髮乾了後不好吹頭髮也不舒服」。

▲洗澡應該先洗頭還是先洗身體網路論壇討論過多次，大多數人都先洗頭再洗身體，讓洗身體派感到不解。（示意圖/Pixabay）

洗澡先洗頭最佳正解、較為理想！日本皮膚科公開原因

原因在於洗髮精、潤髮乳及護髮產品的沖洗水，容易流經頸部、肩膀與背部，若先洗完身體才洗頭，相關成分可能再次附著於已清潔的肌膚。

完成洗髮與潤髮後，再清潔背部並充分沖水，有助減少洗髮產品殘留造成的毛孔堵塞與肌膚不適