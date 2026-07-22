菲律賓東方海面的熱帶擾動預計將於周五（24日）增強為熱帶性低氣壓，不排除發展為今年第12號颱風「紅霞」。根據氣象專家吳德榮表示，最新歐洲模式分析，預估其路徑將略往北調，周末（25日、26日）東半部、南部地區受其外圍雲系影響，將有明顯降雨。同時，氣象專家林得恩亦表示，熱帶系統發展颱風機率大增，並將在周五最接近台灣。
準紅霞颱風路徑北修！周末半個台灣變天：午後雷雨繼續轟
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」中表示，根據最新歐洲模式系集模擬顯示，未來兩天菲律賓東方海面，有熱帶擾動發展，系集平均路徑略往北調，大致在周五（24日）晚、周六（25日）通過巴士海峽，朝港、澳、廣東一帶前進。各別成員分布在兩側，顯示模擬路徑的「不確定性」，應密切觀察。美國模式系集模擬亦顯示，與歐洲模式大同小異，移速稍慢而已。
吳德榮進一步分析，最新歐洲模式模擬顯示，今日至周五（22至24日）低層西南風減弱及南方水氣減少，太平洋高壓稍增強，天氣漸趨穩定，各地晴朗、白天炎熱，要注意防晒、防中暑；午後仍有局部短暫雷雨的機率，主要在山區。今日各地氣溫如下：北部23至37度、中部22至37度、南部24至37度、東部23至37度．
不過週五晚東半部降雨機率提高。周六、周日（25、26日）「熱帶系統」外圍雲系影響，降雨範圍漸擴大、東半部及南部有明顯降雨；北部白天氣溫偏高。下周一至周三（27至29日）偏南風及熱帶系統殘餘水氣，南台灣有局部降雨，午後各地皆應注意強對流的發生，未降雨前、天氣偏熱。
準紅霞颱風生成機率大增！周五最接近台灣
同時，氣象專家林得恩亦在「林老師氣象站」提到，目前，位於菲島東南部外海的熱帶擾動92W，正處於一個有利於其繼續再發展的環境中，包含有垂直風切低（約5-10節）、高空輻散外流良好，加上海面溫度溫暖（攝氏29至30度）等條件。
林得恩指出，全球模型普遍都認為，92W將循環境駛流場的導引，繼續向西轉西北方向移動並強度增強，最快在未來24小時發展成熱帶性低氣壓的可能性愈來愈高；而在未來48小時至72小時，因路過暖水池外圍，即將進入南海海域，強度再發展成颱風的機會也大大增加。
根據Google AI（FNV3）針對92W熱帶擾動的路徑系集圖顯示，92W在周五（24日）最靠近台灣，將從台灣西南部外海掠過，對台灣並無登陸直接影響；但迎風面花東地區、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，並有較大雨勢發生機率，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區亦有零星短暫陣雨，而其它地區則維持為多雲到晴天氣；又因颱風外圍環流背風沉降影響，西半部需留意在此接近階段的極端高溫出現。
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氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」中表示，根據最新歐洲模式系集模擬顯示，未來兩天菲律賓東方海面，有熱帶擾動發展，系集平均路徑略往北調，大致在周五（24日）晚、周六（25日）通過巴士海峽，朝港、澳、廣東一帶前進。各別成員分布在兩側，顯示模擬路徑的「不確定性」，應密切觀察。美國模式系集模擬亦顯示，與歐洲模式大同小異，移速稍慢而已。
不過週五晚東半部降雨機率提高。周六、周日（25、26日）「熱帶系統」外圍雲系影響，降雨範圍漸擴大、東半部及南部有明顯降雨；北部白天氣溫偏高。下周一至周三（27至29日）偏南風及熱帶系統殘餘水氣，南台灣有局部降雨，午後各地皆應注意強對流的發生，未降雨前、天氣偏熱。
同時，氣象專家林得恩亦在「林老師氣象站」提到，目前，位於菲島東南部外海的熱帶擾動92W，正處於一個有利於其繼續再發展的環境中，包含有垂直風切低（約5-10節）、高空輻散外流良好，加上海面溫度溫暖（攝氏29至30度）等條件。
林得恩指出，全球模型普遍都認為，92W將循環境駛流場的導引，繼續向西轉西北方向移動並強度增強，最快在未來24小時發展成熱帶性低氣壓的可能性愈來愈高；而在未來48小時至72小時，因路過暖水池外圍，即將進入南海海域，強度再發展成颱風的機會也大大增加。
根據Google AI（FNV3）針對92W熱帶擾動的路徑系集圖顯示，92W在周五（24日）最靠近台灣，將從台灣西南部外海掠過，對台灣並無登陸直接影響；但迎風面花東地區、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，並有較大雨勢發生機率，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區亦有零星短暫陣雨，而其它地區則維持為多雲到晴天氣；又因颱風外圍環流背風沉降影響，西半部需留意在此接近階段的極端高溫出現。