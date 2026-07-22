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國防部：若無追加預算 軍事訓練恐受影響

美伊停火破局 衝突持續升高

美軍17人陣亡、逾430人受傷

戰爭恐成美國期中選舉焦點

美國與伊朗衝突持續延燒，戰事開銷也不斷攀升。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）21日表示，美軍自今年2月重啟對伊朗軍事行動以來，累計戰爭支出已達375億美元（約新台幣1.2兆元），較上一次公開估算增加近80億美元，顯示戰事成本正快速擴大。根據路透社報導，赫格塞斯當天出席美國聯邦參議院撥款委員會（Senate Appropriations Committee）聽證會時表示，目前公布的375億美元，除涵蓋至今已投入的作戰費用外，也納入預估至9月30日前的相關支出。不過，美國國防部並未進一步說明375億美元的詳細計算方式，因此外界仍無法得知各項軍事開支的具體分布。赫格塞斯也向國會示警，若國防部無法盡快獲得追加預算，未來恐不得不縮減部分軍事訓練，以因應持續增加的戰爭支出。這也是美軍本月重啟對伊朗大規模軍事行動以來，赫格塞斯首度與參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）共同出席國會聽證，接受議員質詢。美伊雙方原本短暫達成的停火協議，本月稍早已宣告破裂，兩國目前仍持續互相發動空襲與軍事打擊。美國總統川普（Donald Trump）近期更揚言擴大攻擊目標，除了考慮打擊伊朗能源設施及重要橋梁外，也曾提及派遣地面部隊奪取伊朗重要石油出口樞紐哈爾克島（Kharg Island），並轟炸被稱為「鎬山」（Pickaxe Mountain）的地下核設施。川普21日再度表示，美軍「很快」就會對該地下設施採取行動。根據美國國防部最新統計，自今年2月底戰事爆發以來，美軍已有17名官兵陣亡。其中兩名官兵是在伊朗攻擊約旦境內美軍基地時喪生，另有一名在約旦基地遭襲後失聯的士兵，目前軍方仍持續確認其身分及遺骸。此外，截至目前已有約430名美軍在戰事中受傷。五角大廈表示，自7月7日以來新增約100名官兵受傷，但其中96%已返回崗位繼續服役。目前尚不清楚這100人是否已全數納入430人的累計統計。隨著11月美國期中選舉逼近，伊朗戰爭也逐漸成為民主、共和兩黨攻防焦點。外媒分析指出，共和黨正面臨保住眾議院多數席次的壓力，而民主黨則試圖將這場支持度不高的戰爭，與美國民眾關心的通膨、生活成本等經濟議題連結，希望藉此爭取更多選民支持。在戰事持續、軍費不斷攀升，以及傷亡人數增加的情況下，伊朗政策未來恐將成為美國選戰中備受關注的重要議題之一。