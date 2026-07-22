不少人繳完電信費後，帳單隨手就丟掉，卻可能因此錯過統一發票獎金。作家黃大米近日表示，意外發現中華電信帳單中了200元統一發票獎金，但紙本帳單早已丟棄，最後靠著「直接前往門市申請證明」，成功領到獎金。過去財政部教學過，建議民眾可登入各大電信業者網站，並綁定手機條碼載具，即可做好載具歸戶，若能進一步設定自動匯款，未來中獎再也不用擔心錯過。
帳單丟了卻中發票獎金！作家一招領回：很多人不知
作家黃大米近日在臉書分享，表示最近發現中華電信帳單意外中了統一發票獎金200元，但她早已把帳單丟掉，雖然可以利用網路下載憑證，但無論怎麼操作都無法下載成功。不過她最後仍順利領到200元，方法是直接到「直營門市」申請證明。只要拿著個人身分證前往中華電信直營門市，請服務人員幫忙查詢，並列印中獎帳單的單號證明，就可以拿著這張紙到超商兌換獎金。
成功拿到200元發票獎金後，黃大米決定將這筆意外之財捐給弱勢族群，強調是自己對神明許下的承諾，並以「施比受更有福」勉勵大家，希望將這項知識分享給所有民眾，不會再因丟掉帳單，而錯過領獎機會。
但為了避免帳單遺失，還得多一步申請補發載具資訊證明，其實最有效的方法是「直接利用載具歸戶」，就有網友推薦「如果有設定載具、中獎入款銀行，不管是載具發票、水、電、瓦斯費、電信費，如果中獎了，都會直接歸戶，轉入已設定的銀行，不需要拿繳費收據去領獎，而且公家機關也會郵寄中獎通知單給中獎人」。
繳費帳單「不怕發票獎金沒領到」！財政部一招永遠不錯過
根據財政部過去教學，每期電信帳單都會開立雲端發票，建議平時就要做好載具歸戶，發票中獎能夠立即知道，只要登入「電信業者會員網站」，並設定綁定手機條碼，只要設定一次，從此每期帳單發票就會自動存入手機條碼，可以透過APP或平台查看，也會自動對獎、中獎主動通知。
此外，也可搭配自動匯款功能，讓未來不再錯過獎金。但提醒民眾，需在開獎前登入「財政部電子發票整合服務平台」，並選擇「領獎設定」，啟用中獎自動匯款並設定帳戶，獎金就會在領獎首日（遇例假日順延至次一營業日）自動入帳。
📍電信帳單歸戶設定手機條碼平台
中華電信 ➡︎ https://invoice.cht.com.tw/invoice/login/login.html
台灣大哥大 ➡︎ https://www.taiwanmobile.com/index.html
遠傳電信 ➡︎ https://www.fetnet.net/content/cbu/tw/index.html
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作家黃大米近日在臉書分享，表示最近發現中華電信帳單意外中了統一發票獎金200元，但她早已把帳單丟掉，雖然可以利用網路下載憑證，但無論怎麼操作都無法下載成功。不過她最後仍順利領到200元，方法是直接到「直營門市」申請證明。只要拿著個人身分證前往中華電信直營門市，請服務人員幫忙查詢，並列印中獎帳單的單號證明，就可以拿著這張紙到超商兌換獎金。
但為了避免帳單遺失，還得多一步申請補發載具資訊證明，其實最有效的方法是「直接利用載具歸戶」，就有網友推薦「如果有設定載具、中獎入款銀行，不管是載具發票、水、電、瓦斯費、電信費，如果中獎了，都會直接歸戶，轉入已設定的銀行，不需要拿繳費收據去領獎，而且公家機關也會郵寄中獎通知單給中獎人」。
根據財政部過去教學，每期電信帳單都會開立雲端發票，建議平時就要做好載具歸戶，發票中獎能夠立即知道，只要登入「電信業者會員網站」，並設定綁定手機條碼，只要設定一次，從此每期帳單發票就會自動存入手機條碼，可以透過APP或平台查看，也會自動對獎、中獎主動通知。
此外，也可搭配自動匯款功能，讓未來不再錯過獎金。但提醒民眾，需在開獎前登入「財政部電子發票整合服務平台」，並選擇「領獎設定」，啟用中獎自動匯款並設定帳戶，獎金就會在領獎首日（遇例假日順延至次一營業日）自動入帳。
中華電信 ➡︎ https://invoice.cht.com.tw/invoice/login/login.html
台灣大哥大 ➡︎ https://www.taiwanmobile.com/index.html
遠傳電信 ➡︎ https://www.fetnet.net/content/cbu/tw/index.html