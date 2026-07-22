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帳單丟了卻中發票獎金！作家一招領回：很多人不知

▲台水、台電、電費、水費、帳單、信封（圖／記者賴禹妡攝）

▲統一發票兌獎APP、手機條碼、雲端發票載具。（圖／NOWnews資料照）

繳費帳單「不怕發票獎金沒領到」！財政部一招永遠不錯過

只要登入「電信業者會員網站」，並設定綁定手機條碼，只要設定一次，從此每期帳單發票就會自動存入手機條碼，可以透過APP或平台查看，也會自動對獎、中獎主動通知。

需在開獎前登入「財政部電子發票整合服務平台」，並選擇「領獎設定」，啟用中獎自動匯款並設定帳戶，獎金就會在領獎首日（遇例假日順延至次一營業日）自動入帳。

▲使用「領獎設定」時，記得將「啟用中獎自動匯款」開啟功能，接著按「同意並儲存」才算成功。（圖／財政部電子發票整合服務平台einvoice.nat.gov.tw）

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