全球人工智慧（AI）需求持續升溫，帶動台灣科技產品出口與經濟成長大幅攀升。前《彭博社》（Bloomberg News）記者何貴森（Chris Horton）撰文指出，台灣今年第1季經濟成長率逼近15%，再現昔日「亞洲四小龍」的高速成長榮景；與此同時，美國對台灣科技產品需求快速增加，台灣對美出口更已超越對中國出口，反映近10年降低對中經濟依賴、轉向美國市場的策略逐漸奏效。
何貴森是長期駐台的美籍資深記者，2025年出版以台灣為主題的《幽影之國》（Ghost Nation: The Story of Taiwan and Its Struggle for Survival）。他近日在美國網路媒體The Wire China以《台灣之虎重返榮耀》（The Return of the Taiwan Tiger）為題撰文指出，台灣最近兩任總統推動經濟轉型與市場多元化，使台灣逐步降低對中國的依賴，並將經貿重心轉向美國。
32年首見 台灣對美出口超越中國
隨著全球進入AI時代，台美經貿關係也出現結構性改變。根據美國官方資料，今年前5個月，台灣對美國出口的貨物與服務總額達1161億美元，超越中國對美出口的1055億美元。
上一次出現台灣對美出口高於中國的情況，已是1992年。當時中國經濟規模約為台灣的2倍，如今則已擴大至約21倍，更凸顯這次貿易變化的特殊性。
美國目前也已取代中國，成為台灣最大的貿易夥伴。2016年台美雙邊貿易總額僅約850億美元，不到當年台灣與中國1800億美元貿易額的一半；但近年在半導體、伺服器及AI硬體需求帶動下，雙方經貿關係迅速升溫。
AI與供應鏈重組 台美經貿關係快速升溫
一名不具名的美國高階外交官表示，台美關係如今愈來愈受到經濟與科技合作推動，使原本緊密的雙邊關係進一步深化。
該名外交官指出，台美貿易與投資關係無論在規模或結構上都已徹底改變。台灣10年前還只是美國第10大貿易夥伴，如今已躍升為第4大；美國也成為台灣最大的海外投資目的地，而美國企業則是台灣最主要的外國投資來源。
他進一步表示，台灣目前是美國在AI產業最重要的國際夥伴之一，幾乎所有關鍵硬體都能見到台灣企業參與。除了AI之外，台灣在無人機產業也逐漸扮演類似角色，憑藉完整製造能力，協助美國供應鏈降低對中國零組件的依賴。
美台雙方也正嘗試將合作範圍拓展至量子運算、機器人及關鍵礦物等新興領域，其中關鍵礦物合作將以回收與再利用為主要方向。
美國AI投資爆發 台灣成最大受惠者之一
美台商業協會（US-Taiwan Business Council）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）分析，蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、Google、甲骨文（Oracle）及Meta等美國科技巨擘，今年投入AI基礎建設的資金可能合計達7500億至1兆美元，台灣則是這波投資熱潮的主要受惠者之一。
韓儒伯指出，AI伺服器、先進晶片及相關零組件出口，正成為推動台灣經濟高速成長的重要引擎。台灣經濟成長率之所以能從10年前不到2%，升至目前的雙位數水準，最關鍵的差異就是台積電崛起，成為全球科技產業不可或缺的企業。
台積電站上全球核心 成美中科技競爭關鍵角色
他表示，在美中科技競爭之下，台灣正處於全球產業對抗的樞紐位置；隨著AI應用加速發展，台灣半導體產業的重要性也持續提高。
台積電目前已躋身全球市值前段班企業，也是多家全球大型科技公司的關鍵合作夥伴。同時，台積電也是美國最大的外國投資企業之一，在亞利桑那州的投資規劃總額已達2650億美元。
何貴森：台美經濟與安全合作仍將持續深化
何貴森認為，各項經濟與投資數據均顯示，在可預見的未來，台灣與美國在經濟、科技、政治及安全領域的關係仍將持續深化。
台美經貿合作也因今年2月簽署的「台美對等貿易協定」（Agreement on Reciprocal Trade，ART）獲得進一步推動。依協定內容，台灣對美出口適用15%關稅，待遇與日本、韓國相同。
此外，韓儒伯也看好台美避免雙重課稅制度帶來的效益。相關法案目前仍等待美國國會通過，一旦生效，預料可降低企業跨境投資成本，進一步促進雙邊資金與產業合作。
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32年首見 台灣對美出口超越中國
隨著全球進入AI時代，台美經貿關係也出現結構性改變。根據美國官方資料，今年前5個月，台灣對美國出口的貨物與服務總額達1161億美元，超越中國對美出口的1055億美元。
上一次出現台灣對美出口高於中國的情況，已是1992年。當時中國經濟規模約為台灣的2倍，如今則已擴大至約21倍，更凸顯這次貿易變化的特殊性。
美國目前也已取代中國，成為台灣最大的貿易夥伴。2016年台美雙邊貿易總額僅約850億美元，不到當年台灣與中國1800億美元貿易額的一半；但近年在半導體、伺服器及AI硬體需求帶動下，雙方經貿關係迅速升溫。
AI與供應鏈重組 台美經貿關係快速升溫
一名不具名的美國高階外交官表示，台美關係如今愈來愈受到經濟與科技合作推動，使原本緊密的雙邊關係進一步深化。
該名外交官指出，台美貿易與投資關係無論在規模或結構上都已徹底改變。台灣10年前還只是美國第10大貿易夥伴，如今已躍升為第4大；美國也成為台灣最大的海外投資目的地，而美國企業則是台灣最主要的外國投資來源。
他進一步表示，台灣目前是美國在AI產業最重要的國際夥伴之一，幾乎所有關鍵硬體都能見到台灣企業參與。除了AI之外，台灣在無人機產業也逐漸扮演類似角色，憑藉完整製造能力，協助美國供應鏈降低對中國零組件的依賴。
美台雙方也正嘗試將合作範圍拓展至量子運算、機器人及關鍵礦物等新興領域，其中關鍵礦物合作將以回收與再利用為主要方向。
美台商業協會（US-Taiwan Business Council）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）分析，蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、Google、甲骨文（Oracle）及Meta等美國科技巨擘，今年投入AI基礎建設的資金可能合計達7500億至1兆美元，台灣則是這波投資熱潮的主要受惠者之一。
韓儒伯指出，AI伺服器、先進晶片及相關零組件出口，正成為推動台灣經濟高速成長的重要引擎。台灣經濟成長率之所以能從10年前不到2%，升至目前的雙位數水準，最關鍵的差異就是台積電崛起，成為全球科技產業不可或缺的企業。
台積電站上全球核心 成美中科技競爭關鍵角色
他表示，在美中科技競爭之下，台灣正處於全球產業對抗的樞紐位置；隨著AI應用加速發展，台灣半導體產業的重要性也持續提高。
台積電目前已躋身全球市值前段班企業，也是多家全球大型科技公司的關鍵合作夥伴。同時，台積電也是美國最大的外國投資企業之一，在亞利桑那州的投資規劃總額已達2650億美元。
何貴森：台美經濟與安全合作仍將持續深化
何貴森認為，各項經濟與投資數據均顯示，在可預見的未來，台灣與美國在經濟、科技、政治及安全領域的關係仍將持續深化。
台美經貿合作也因今年2月簽署的「台美對等貿易協定」（Agreement on Reciprocal Trade，ART）獲得進一步推動。依協定內容，台灣對美出口適用15%關稅，待遇與日本、韓國相同。
此外，韓儒伯也看好台美避免雙重課稅制度帶來的效益。相關法案目前仍等待美國國會通過，一旦生效，預料可降低企業跨境投資成本，進一步促進雙邊資金與產業合作。