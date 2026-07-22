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守門員（GK）

後衛（DF）

中場（MF）

前鋒（FW）

2026年世界盃落幕，有許多球員在賽場上大放異彩，但也有不少備受期待的球星表現低迷。體育權威媒體ESPN近日評選出本屆世界盃「最令人失望的11人（Best XI）」陣容，包含多支傳統強隊的王牌球星皆黯然入列。其中，巴西巨星內馬爾（Neymar）更被專欄作家毫不留情地批評為「完全是個錯誤的徵召」，應該要帶更年輕的佩德羅（João Pedro）才對。以下為《ESPN》評選的2026世界盃最令人失望11人陣容：這位40歲的烏拉圭一號門將在今年初解除國家隊退役宣告，迎來生涯第5次世界盃。但他卻發生了3次導致失球的致命失誤，並在對陣西班牙的小組賽最終戰半場就被換下。對這位前加拉塔薩雷門將來說，這屆賽事顯然對他已太過勉強。這位德國隊長上賽季在拜仁慕尼黑只踢過一次右後衛，但主帥納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）卻將他安排在這個位置，而非他最擅長的防守中場。這項調度徹底失敗，現年31歲的他在這支四屆冠軍球隊災難般的世界盃之旅中，整路都陷入苦戰。荷蘭在4場比賽中狂丟5球，防線從未給人安心感。作為隊長兼防線指揮官，范戴克必須承擔部分責任。更糟糕的是，在對陣摩洛哥的PK大戰中，當年輕球員紛紛挺身而出時，他卻沒有主罰點球，這個場面對他的名聲來說並不好看。這位曼城後衛在來到關鍵時刻前，表現還算穩健。但在對陣阿根廷的準決賽中，他腳步遲緩，持球時觸球過多。就在英格蘭最需要他挺身而出時，他的表現卻明顯低於其名聲應有的水準。這位21歲小將在世界盃上踢邊後衛時從未顯得自在，儘管他在曼城時常客串該位置。他的天職是中場，奧萊利因為自己的「多面手屬性」付出了代價，被教練安排在一個對手很快就識破他不適任的位置上。烏拉圭經歷了一屆慘淡的世界盃，主帥貝爾薩（Marcelo Bielsa）與多名球員發生衝突，最終不歡而散。而最讓人失望的球員莫過於巴爾韋德。這位皇家馬德里中場在實力偏弱（僅次於西班牙）的小組中，幾乎沒有發揮出帶領球隊晉級的應有影響力。這位拿坡里中場在資格賽中以一記驚天的倒掛金鉤攻破丹麥大門，帶著球星的光環來到世界盃。但這位前曼聯球員卻把好狀態留在了義大利，交出了3場毫無建樹、令人遺忘的低迷表現。他在曼聯上賽季表現出色，卻始終無法將俱樂部的火熱狀態帶到國際賽場。或許這要歸咎於C羅（Cristiano Ronaldo）是葡萄牙所有進攻（或者更準確地說，是無法進攻）的核心焦點，但B費在這屆世界盃的表現確實非常糟。維爾茨究竟是真材實料，還是足球界最被過度吹捧的進攻中場？在經歷了轉會利物浦後令人惋惜的首個賽季，以及他在德國國家隊的世界盃大「神隱」後，外界再度提出了這個疑問。這位23歲球員現在將在安菲爾德面臨一個至關重要的賽季，必須證明他真的配得上高達1.165億英鎊的轉會費。這位前鋒在首戰4-1大勝巴拉圭的上半場有著夢幻般的開局，但半場就因傷被換下。傷癒復出後，他卻未能再找回當時的狀態。當球隊面臨高壓時，普利西奇完全消失在場上。很抱歉，但他來參加世界盃的意義到底是什麼？考慮到這位34歲球員的傷病問題，主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）的選人令人匪夷所思，他整屆賽事總共只上場了37分鐘。內馬爾的入選剝奪了切爾西年輕前鋒若昂·佩德羅的徵召機會，後者更年輕、更健康、近期狀態也更好。帶上內馬爾，從頭到尾就是一個錯誤。