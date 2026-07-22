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美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers）今（22）日作客費城費城人隊（Philadelphia Phillies）的主場（Citizens Bank Park），卻因突如其來的極端惡劣天候，導致比賽緊急延後。美國國家氣象局甚至針對當地發布了「山洪暴發警報（Flash Flood Warning）」，球場官方為確保安全，緊急將觀眾席的球迷疏散至室內大廳，原訂的開打時間也因此被迫延後1小時20分鐘。這場備受矚目的對戰原訂於當地時間晚間6點40分（台灣時間上午6點40分／日本時間7點40分）開打，但在比賽前約2小時，球場上空突然降下傾盆大雨。球場工作人員不僅早在前一天就根據預報在內野鋪設了防水大帆布，直到原訂開賽時間，大雨仍未停歇，帆布也持續覆蓋在場地中央。針對極端天候，美國國家氣象局對該地區發布了山洪暴發警報。球場的大型電子看板也隨即打出緊急公告：「本場比賽將延後開始。隨著天候預計好轉，今晚的比賽仍計畫舉行。目前本地區持續發布洪水警報，在確認安全且可移動之前，請球迷減少外出與移動。」突如其來的惡劣天氣讓現場陷入混亂。當地轉播單位「NBC Sports Philadelphia」的記者薩利文（Ashlyn Sullivan）在社群平台 X 上傳遞了現場的第一手狀況：「費城人球團已要求所有人離開露天座位區，並疏散至室內大廳避難。根據教練馬丁利（Don Mattingly）的說法，球隊仍致力於在今晚完成比賽，目前正在等待大聯盟官方的進一步指示。」儘管天候惡劣，這場比賽最終確定延後1小時20分鐘，改至當地時間晚間8點（台灣時間上午8點／日本時間上午9點）正式開打。道奇隊日籍球星大谷翔平（Shohei Ohtani）此役將照常以「第1棒・指定打擊（DH）」的身分先發上陣，球迷都相當期待他能敲出下半季的首發全壘打。道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽前受訪時也顯得相當鎮定：「我的手機確實也收到了山洪暴發的警報。雖然雨勢應該會非常大，但根據我得到的資訊，比賽應該來得及開打。雖然兩小時前的情況看起來不太妙，但我現在感覺很樂觀。」