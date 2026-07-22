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▲具俊曄來台後努力融入徐家，後來才獲得S媽認可。（圖／S媽黃春梅臉書）

女星大S（徐熙媛）與前男友具俊曄重逢後，在2022年2月閃婚，據說當時S媽（黃春梅）相當反對，曾衝到大S家跟女兒吵架，為大S日後出走埋下導火線。傳出大S生前早已安排，想帶著小孩跟具俊曄到韓生活，讓具俊曄能繼續在韓國演藝圈發展，因此她已悄悄轉移了上千萬資產到韓國，也有意將S媽居住的國家藝術館過戶給媽媽，可惜她突然病逝，一切計劃都被打亂。據《鏡週刊》報導，徐家在大S過世前早已暗流湧動，首先是具俊曄愛相隨飛來台灣，卻未得S媽信任，她擔心女兒再度為情所困，遇到渣男，所以一開始很反對大S再婚，甚至一度在親友面前與大S吵起來。大S為了給媽媽安全感，傳出早就承諾會將國家藝術館過戶給她，但由於房子市價高，還有貸款、稅務等問題，所以手續遲遲未完成。而具俊曄婚後為了獲得S家信任，搬來台灣親自照顧大S，為她洗衣做飯，相當深情，也因為兩人再婚一事，讓具俊曄人氣再度上升；大S有意支持他回韓國發展，加上想遠離汪小菲，因此在徵得2個小孩的同意後，傳出早已計畫要全家赴韓定居。大S為此還將千萬元資產轉移到韓國，怎料她卻在2024年2月於日本旅遊途中過世。大S生前所有的規劃與安排因此泡湯，這恐怕也是大S台灣帳戶只剩200萬元的原因。而大S遺產法定繼承人是配偶具俊曄與2名子女，S媽並沒有份，她這才覺得國家藝術館住不下去，擔心會被趕走。而汪小菲作為小孩的父親，有權代為安排大S遺產，他先前已透過律師表示，自己有成立信託基金，會將這筆錢全都利用在小孩身上。至於國家藝術館的去留，汪小菲表示他從未想過趕走S媽。