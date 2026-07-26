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台灣首款請藝人代言的遊戲 大獲成功

▲在2026漫博橘子集團的展場，可以看到當年代言《便利商店》天心的雜誌，還有各種復古商品。（圖／記者朱永強攝）

超商就能買 打進一般消費市場

2026漫博「Gamania AI：時空越境」主題展區活動資訊

橘子集團將在2027年推出全新版本的《便利商店》，把旗下獨家AI技術「UTUX系統」加入遊戲中，店員將更貼近真人互動！說到1999年推出、風靡全台的《便利商店》，最讓人津津樂道的還有代言人天心，這是台灣第一款找名人代言的遊戲，到現在還是遊戲跨界行銷的「教科書」。當時台灣的電腦遊戲宣傳多半以遊戲畫面或插畫為主，極少邀請藝人明星代言，《便利商店》打破這層壁壘，遊戲公司鎖定當時形象活潑開朗、深受年輕族群喜愛的藝人天心，不僅讓天心形象照登上封面，更在全台各大通路進行鋪天蓋地的視覺宣傳，成功將一款單機PC遊戲推向主流市場。當時天心是電玩節目《電玩大觀園》的主持人，在玩家群體中有「電玩女神」的稱號，由她來代言《便利商店》，不僅本身就具備極高說服力，還能順理成章地在電視節目與玩家社群中獲得極高的曝光率與討論度。天心陽光健康的形象，拉近遊戲和一般消費者的距離，當時天心和《便利商店》合作的遊戲海報、立牌等，遍布大街小巷，遊戲光碟更破天荒擺進「便利商店」中販售，讓平常沒在玩遊戲的消費者也能看到，營造出能在「便利商店」買到《便利商店》的話題性。《便利商店》把價格定在299元，相比當時的單機遊戲是相當低價的，加上在全台便利商店都能買到，迅速累積玩家。遊戲一開始容易上手，卻有許多細節可玩，玩家化身便利商店店長，從選址、進貨、招募員工到貨架擺設，都有不少經營重點，讓遊戲可玩性大增，迅速累積不少人氣。橘子集團也在2026漫畫博覽會展出復刻《便利商店》場景，玩家可到場回味童年，也能重溫天心當時代言的身影。2026年7月23日（四）至7月27日（一）10:00至18:00台北世貿展覽一館（台北市信義路五段5號）D125