我是廣告 請繼續往下閱讀

▲娜璉分享卡片的時候動手下去凹人家，嚇瘋許多粉絲。（圖／翻攝自X）

TWICE成員MOMO（平井桃）近日公開分享自己的寶可夢卡片，那是一張根據卡片狀況，價錢可能落在2.4萬至7萬元的水君EX全像卡，讓子瑜的賊賊（娜璉）也非常想要，甚至直接在貼文留言區說要偷卡。不過娜璉不用去偷卡了！她昨（25）日特別直播跟粉絲分享自己也買了寶可夢卡，不過她在跟粉絲分享卡片的時候，居然動手折一下、凹一下，讓許多收藏家看了快暈倒。TWICE成員娜璉先前看到MOMO曬卡後，曾到人家貼文留言區說要偷卡，為此她也超快速加入買卡行列，昨日甚至特別開直播跟粉絲炫耀，分享自己自費購入的寶可夢卡包，超興奮拿著卡片晃來晃去。不過娜璉分享卡片時，因為想避免卡片反光影響展示效果，輕輕將卡片彎了一下，瞬間讓粉絲緊張喊「不要！」因為對於收藏卡片的玩家來說，保護卡的安危，就是世界上最重要的事情之一。雖然相比MOMO手上的高價PSA9水君EX，娜璉購入的卡片則相對親民，她的皮卡丘R 028/071，市價約台幣1200元左右即可入手，被網友笑稱：「跟MOMO的7萬元卡相比，娜璉這只是小傷害。」