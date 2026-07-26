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茶の魔手：最新聯名醜白兔！進駐Dream Plaza百貨

茶の魔手：飲料買3送1、免費送保冷袋！台北時代店開幕優惠

茶の 魔手-台北時代店PLUS 資訊

▲茶の魔手Dream Plaza百貨開幕，人潮聚集。（圖／茶の魔手teamagichand.com.tw）

麻古茶坊：酪梨芒果甘露新品開喝！

▲麻古茶坊「酪梨芒果甘露」新品開喝。（圖／麻古茶坊macutea.com）

飲料控嗨了！手搖飲南霸天「茶の魔手」不只最新聯名醜白兔uglyrabbit，還宣布進駐台北Dream Plaza百貨，已經掀起超多人朝聖。本文整理台北時代店「買3送1、免費送保冷袋」開幕優惠一次看。麻古茶坊則推出「酪梨芒果甘露」新品開喝。2026茶の魔手最新聯名醜白兔 uglyrabbit，打造3款聯名杯身、還有一系列周邊商品開搶：◾️買滿5杯（L），一個加購價39元；未滿5杯，一個加購68元。◾️買滿5杯（L），一個加購價50元；未滿5杯，一個加購80元。提醒大家，每筆交易僅限加購1次，各店數量有限、售完為止；營業時間以門市公告為主；商品經售出後無法退換貨；聯名商品開賣日以各店到貨日為準。茶の魔手在北部，繼慶城店、永和店、通化店後，正式進駐台北Dream Plaza百貨，茶の魔手台北時代店開幕優惠一覽，即日起至8月2日：◾️◾️買1～2杯（L）飲品：5元加購1杯或2杯裝保冷袋乙個。買3-4杯（L）飲品：10元加購3杯4杯裝保冷袋乙個。買6杯（L）飲品：免費送6杯裝保冷袋乙個。提醒大家，保冷袋加購大小依實際消費杯費而定；每筆交易僅限加購1次，聯名商品數量有限，贈／售完為止；免費送6杯裝保冷袋活動至2026年10月31日截止，2026年11月1日起，開放30元加價購。地址：台北市信義區松高路11號B2電話：02-2729-9777時間：依Dream Plaza百貨為準麻古茶坊盛夏開喝台灣酪梨搭配愛文芒果新品，「酪梨芒果甘露」喝得到柔滑酪梨、芒果果粒、清爽茶凍，「楊枝甘露2.0」則放滿愛文芒果果粒、葡萄柚果粒、香濃椰奶、綠茶凍，夏日期間限定開喝！