小孟老師分析今（27）日十二星座運勢，金牛座避免盲目投資，貴人是天蠍座；獅子座要控制投資情緒，貴人是巨蟹座；天蠍座的工作量大減少，貴人是水瓶座。
牡羊座：
工作：改變帶來希望
感情：好感度大提升
財運：降低市場風險
牡羊幸運色：亮紅色
貴人：牡羊
小人：魔羯
金牛座：
工作：事業大展長才
感情：踏上旅程開啟
財運：避免盲目投資
金牛幸運色：灰色
貴人：天蠍
小人：牡羊
雙子座：
工作：抱持耐心和諧
感情：展現細微貼心
財運：加強掌握技術
雙子幸運色：淡藍色
貴人：天秤
小人：雙子
巨蟹座：
工作：長輩熱心指導
感情：表露真誠心聲
財運：規律實現收益
巨蟹幸運色：藍色
貴人：處女
小人：金牛
獅子座：
工作：擅長處理細節
感情：和人誠摯交流
財運：控制投資情緒
獅子幸運色：紫色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
處女座：
工作：公關談判力強
感情：懂打扮有好感
財運：瞭解財務需求
處女幸運色：黃色
貴人：獅子
小人：天秤
天秤座：
工作：放下心中期待
感情：感恩生命珍惜
財運：開發新型產品
天秤幸運色：棕色
貴人：金牛
小人：處女
天蠍座：
工作：工作量大減少
感情：追求完美實現
財運：獲得收益機會
天蠍幸運色：咖啡色
貴人：水瓶
小人：天蠍
射手座：
工作：公關魅力強盛
感情：雙方相處愉悅
財運：把握瞭解政策
射手幸運色：白色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
魔羯座：
工作：助力多人氣旺
感情：夫妻感情平順
財運：把握賺取利潤
魔羯幸運色：亮紅色
貴人：魔羯
小人：水瓶
水瓶座：
工作：事業有利競爭
感情：坦誠表達意見
財運：加強競爭實力
水瓶幸運色：黃色
貴人：雙子
小人：射手
雙魚座：
工作：適合工作談判
感情：順從對方意見
財運：精打細算增值
雙魚幸運色：大紅色
貴人：射手
小人：獅子
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
工作：改變帶來希望
感情：好感度大提升
財運：降低市場風險
牡羊幸運色：亮紅色
貴人：牡羊
小人：魔羯
金牛座：
工作：事業大展長才
感情：踏上旅程開啟
財運：避免盲目投資
金牛幸運色：灰色
貴人：天蠍
小人：牡羊
雙子座：
工作：抱持耐心和諧
感情：展現細微貼心
財運：加強掌握技術
雙子幸運色：淡藍色
貴人：天秤
小人：雙子
巨蟹座：
工作：長輩熱心指導
感情：表露真誠心聲
財運：規律實現收益
巨蟹幸運色：藍色
貴人：處女
小人：金牛
獅子座：
工作：擅長處理細節
感情：和人誠摯交流
財運：控制投資情緒
獅子幸運色：紫色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
處女座：
工作：公關談判力強
感情：懂打扮有好感
財運：瞭解財務需求
處女幸運色：黃色
貴人：獅子
小人：天秤
天秤座：
工作：放下心中期待
感情：感恩生命珍惜
財運：開發新型產品
天秤幸運色：棕色
貴人：金牛
小人：處女
天蠍座：
工作：工作量大減少
感情：追求完美實現
財運：獲得收益機會
天蠍幸運色：咖啡色
貴人：水瓶
小人：天蠍
射手座：
工作：公關魅力強盛
感情：雙方相處愉悅
財運：把握瞭解政策
射手幸運色：白色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
魔羯座：
工作：助力多人氣旺
感情：夫妻感情平順
財運：把握賺取利潤
魔羯幸運色：亮紅色
貴人：魔羯
小人：水瓶
水瓶座：
工作：事業有利競爭
感情：坦誠表達意見
財運：加強競爭實力
水瓶幸運色：黃色
貴人：雙子
小人：射手
雙魚座：
工作：適合工作談判
感情：順從對方意見
財運：精打細算增值
雙魚幸運色：大紅色
貴人：射手
小人：獅子
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。