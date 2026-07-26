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▲蔡阿嘎是山下智久的粉絲，也很愛說自己跟山下智久長得很像。（圖／蔡阿嘎IG@yga0721）

百萬網紅蔡阿嘎的老婆二伯創辦的品牌HAHABABY因爆出抄襲爭議，遭網友炎上，過往相關發言也被一一放大審視。蔡阿嘎與員工大頭佛就曾在Podcast聊到，想找日本男神山下智久當HAHABABY代言人，二伯笑問這樣要花多少錢？結果蔡阿嘎回說：「OK啦，幾億就來了」，囂張態度讓人不敢恭維。蔡阿嘎和大頭佛、二伯曾一起在Podcast中，大聊HAHABABY的創業故事，聊著聊著大頭佛突然提到：「非常希望有一天找山下智久來當代言人，穿著HAHABABY。」蔡阿嘎聽後附和：「找他來，希望有朝一日看到他穿上我們的衣服，然後拍一個型錄照。」兩人幻想可以跟山下智久簽一年合約，讓山下智久穿著他們的「擁抱點點」系列商品拍照，然後跟二伯握手、擁抱，二伯則打斷他們，反問：「要花多少錢啊？」蔡阿嘎這時突然說大話：「OK啦，幾億就來了，反正妳現在幾千億了。」蔡阿嘎當時語氣聽起來頗為囂張，雖然幾人最後有緩頰只是在開玩笑，但他的說法仍讓網友聽不下去，紛紛留言吐槽：「他們真的自我感覺良好到一個極致」、「人不要臉天下無敵，所以現在才都不出來回應」、「山下智久罪不至此」、「人在無言的時候真的會笑出來」、「大頭佛真的是好員工欸，一搭一唱」。而蔡阿嘎過去也經常在頻道中說自己是「嘉義山下智久」，還曾拿自己跟山下智久的照片到日本街訪路人，問大家像不像？讓網友忍不住留言開酸他是在蹭熱度。對於HAHABABY疑似抄襲的爭議，蔡阿嘎夫妻倆則尚未出來正面回應，記者寄信聯絡HAHABABY團隊，至截稿前也未獲得回覆。