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警方竟登門建議自行評估下架影片 韋淳祐：父親一眼認出極權政府

喊話賴清德、卓榮泰 韋淳祐：下架不了人民心裡的答案

國民黨昨（25）日號召支持者一起上凱道護食安。未料，過去曾擔任國民黨新媒體部主任韋淳祐日前製作《油不得你》影片幫凱道活動宣傳，卻遭刑事局鎖定，警方昨上午到家裡找人。對此，刑事局也證實，因警員接獲檢舉，指稱《油不得你》疑似利用AI深偽技術合成總統賴清德的聲音，可能使一般民眾誤認為係總統本人發言，才進行查證。而韋淳祐今也反擊，刑事局登門「建議自行評估」是否下架，讓曾經歷戒嚴的父親直呼「這不就跟以前一樣了嗎？」他更質疑，影片明確以致癌物苯駢芘為主角，屬於公共議題評論，政府卻不優先追查毒油流向，反而迅速派員上門，查人的速度遠快於查油。韋淳祐26日透過所屬風向株式會社團隊的粉專「風向123事」表示，一支《油不得你》影片，竟讓警察找上家門。7月25日下午他已離家準備參加凱道遊行，兩名刑事警察局員警卻到他家，表示不是「要求」下架影片，而是「建議自行評估」。當時家中只有父親，父親質問警方：「你們到底憑什麼？」事後更對他說：「不能這樣，這不就跟以前一樣了嗎？」他認為，父親那一代是拿自由換來今天，一眼就認出極權政府。韋淳祐表示，刑事局稱影片「可能造成民眾誤認」，但影片開頭就說明主角是「苯駢芘」，一桶油，不是任何政治人物，真正該修的是13年沒修好的制度，不是任何人的面子。他質疑，什麼時候開始，一個基於公共評論的創作，要出動警察來釐清？即使從事政治多年，這件事仍讓他震驚。韋淳祐說，中聯6月底通報毒油事件，一個月過去，用問題油製成的加工食品至今未全面回收，1300多家下游業者名單也是一路追著才公布，一般民眾還得自己翻發票、對批號；反觀一支談苯駢芘的影片，警察隔天就站在他家門口，查毒油的速度與查他的速度差很多。他也反問，影片究竟誤認了什麼？是誤認苯駢芘是致癌物、誤認主管機關至今仍搞不清楚影響規模，還是誤認有人說出「又不是我逼你吃」？韋淳祐強調，這件事從來不是關於他，而是關於每一個人的食安與言論自由。今天可以為一支油的影片敲他的門，明天就可以為任何一張讓他們不舒服的圖，去敲任何一個人的門。最後，韋淳祐則向賴清德總統、卓榮泰院長喊話，不必派警察，也不必發新聞稿，只要其中一人親口說一句「我要求他下架」，他可以下架，即便影片中每一句話都是事實。他認為，影片下架得了，但人民心裡那個還沒拿到的答案，下架不了。