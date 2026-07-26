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洛杉磯道奇持續被點名為底特律老虎王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）的潛在買家，但要換來這名賽揚等級強投，代價恐怕不只是幾名農場新秀。《Dodgers Nation》指出，老虎預計會要求一名可長期控制的先發投手，再加上高品質潛力新秀，道奇輪值成員席漢（Emmet Sheehan）因此成為可能籌碼。史庫柏本季15場先發拿下7勝5敗、防禦率2.70，90局送出110次三振，WHIP僅0.92，仍是市場上最具吸引力的先發投手之一。若老虎真的願意聽取報價，道奇想擊敗其他競爭者，勢必得提出讓底特律無法拒絕的交易包。報導引述《The Athletic》的評估指出，老虎若送走史庫柏，回報核心不會只是尚未站上大聯盟的新秀，而是希望獲得一名能立即進入輪值、且仍有多年球團控制權的先發投手，再搭配具發展潛力的農場資產。現年26歲的席漢符合這項條件，道奇對他仍擁有至2030年球季結束的控制權。本季他18場先發繳出4勝7敗、防禦率5.13，87.2局投出99次三振，雖然挨了17轟、但三振能力與年齡仍具吸引力。席漢2025年曾展現高三振與揮空能力，三振率達30.6%，預期防禦率僅3.00，一度被視為道奇未來輪值的重要成員。若將他送走，等於犧牲一名成本低、仍有成長空間的年輕先發。不過史庫柏帶來的是即刻改變季後賽戰力的王牌價值。美媒認為，即使道奇必須送出席漢，再搭配一至兩名頂級新秀，史庫柏仍足以大幅提升任何球隊的先發輪值。若老虎堅持索取「可控制先發加優質新秀」，道奇想完成這筆震撼交易，席漢確實可能成為最先被討論的名字。