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洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平（Shohei Ohtani）原定於25日進行的牛棚練投因身體狀況延期。儘管如此，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）仍自信表示大谷即便不投球也能奪下MVP。此番言論立刻在網路上引發軒然大波，許多球迷認為，若大谷無法投球，MVP應該屬於芝加哥小熊隊的外野手「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）。他目前已繳出打擊率2成91、23發全壘打、56分打點、25次盜壘的成績。現年32歲的大谷翔平因左膝發炎，自3日對陣教士隊後便暫停了投球任務。他在22日剛進行完左膝治療後的首次牛棚練投（30球），原定25日要進行第二次正式練投。然而，總教練羅伯斯向媒體透露，大谷「狀況比上次稍微退步」，因此決定延後練投計畫。當地報紙《California Post》記者傑克·海曼（Jack Hayman）在社群平台X上發文指出，大谷因前次牛棚後身體感覺未達百分之百而延期。雖然羅伯斯依然看好大谷本季能重返投手丘，並稱這次延期「很遺憾」，但他同時強調：「無論如何，大谷都會獲選為MVP。」這句「MVP宣言」徹底惹怒了部分球迷，留言區瞬間湧入大量批評：「現在說這個太早了吧！」、「憑什麼大谷能自動保送MVP？」、「難道是羅伯斯來決定誰是MVP嗎？」不少球迷認為，大谷本季如果無法在投手丘上做出貢獻，MVP的寶座將岌岌可危。有球迷直言：「如果不投球，他根本沒有機會拿MVP。他這個賽季既沒有50轟也沒有50盜。要贏過PCA，他必須投球」、「大谷不投球的話就免談了，PCA會拿下這個獎」。被球迷點名為大谷最強競爭對手的小熊隊24歲外野手PCA，目前繳出打擊率2成91、23發全壘打、56分打點、25次盜壘成功以及整體攻擊指數（OPS）.913的優異成績。在今日小熊以11比0大勝海盜隊的比賽中，他更是狂飆5打數4安打、包含1發全壘打及3分打點的兇猛表現，無疑是國聯MVP的強力競爭者。