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2026年F1匈牙利大獎賽排位賽爆出本季最大意外，麥拉倫世界冠軍諾里斯（Lando Norris）最後一圈以僅0.012秒優勢擊敗法拉利車手漢米爾頓（Lewis Hamilton），拿下本季首個桿位，也終結賓士包辦本季所有桿位的紀錄。漢米爾頓隨後因阻擋皮亞斯特里（Oscar Piastri）遭罰退3位，今（26）日晚上9點正賽將從第5位出發。麥拉倫自5月後首度帶來大型升級，諾里斯在Q3首輪落後漢米爾頓0.101秒，但最後一圈靠著強勢的第2計時段完成逆轉，以本季最小差距奪下桿位。這不只是諾里斯以衛冕世界冠軍身分拿到的首個桿位，也是麥拉倫本季首次排位賽登頂。皮亞斯特里原本僅排第5，但因漢米爾頓與安東內利（Kimi Antonelli）雙雙遭罰，正賽將升至第3位。考量匈牙利賽道偶數側起跑區較髒，第3位甚至可能比第2位更有利，麥拉倫有機會從起跑便以雙車夾擊法拉利。法拉利從週五練習賽到排位賽大部分時間都展現最快速度，漢米爾頓也在Q3首輪暫居第1，但車隊卻安排他最早開始最後一圈。當賽道狀況持續變化時，過早出場不但失去後發優勢，也讓他在放慢速度時擋到皮亞斯特里，最終遭罰退至第5。勒克萊爾（Charles Leclerc）因前方車手受罰升至第2位，但將從抓地力較差的一側起跑。法拉利雖然錯失桿位，長距離速度仍被看好，加上匈牙利高溫可能讓兩停策略具備優勢，正賽依舊有能力反擊。賓士在匈牙利迎來本季最差排位賽，安東內利原本排名第4，卻因黃旗區減速不足遭罰退至第7；羅素（George Russell）僅列第6，Q3結束後賽車更因引擎裂損漏水停在賽道旁。這是賓士本季首次未能拿下桿位，也證明過去數月的領先優勢已逐漸被追上。賓士自加拿大站後未帶來大型升級，反觀麥拉倫與法拉利持續進化。匈牙利賽道確實不利於賓士發揮動力優勢，但從近期趨勢來看，車隊已由主宰戰局轉為損害控制，季中休賽後的大型更新將直接影響冠軍爭奪。阿斯頓馬丁在匈牙利帶來包含新底盤、空力與減重在內的大型升級，阿隆索（Fernando Alonso）終於率隊本季首度闖進Q2，單圈落後幅度也明顯縮小。雖然仍未進入Q3，但相較此前長期墊底，已是重要進展。車隊接下來還將迎來本田升級動力單元與更多空力套件。若本次進步不是賽道特性造成的短暫現象，阿斯頓馬丁將重新加入中游集團，也讓威廉斯、凱迪拉克與哈斯的積分競爭更加激烈。