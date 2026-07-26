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▲夏和熙的名牌在「名牌考古牆」厚的像是一本書。（圖／翻攝自阿本IG）

綜藝節目《型男大主廚》開播至今即將邁入20年，不僅深受觀眾喜愛，更是許多藝人爭相上檔宣傳的熱門節目。然而在螢光幕的背後，竟隱藏著一個鮮為人知的「後台隱藏儀式」與一面令人震撼的「名牌考古牆」，阿本也拍片分享了後台一幕，讓大家一窺鏡頭後的祕辛。藝人阿本（翁瑞迪）、夏和熙與木木（林葦妮）近日在節目錄影結束後，於後台揭開了這個神秘現象。影片中的夏和熙熟練地走向後台牆面，將身上剛剛錄影使用的名牌摘下並黏貼回去。仔細一看，後台牆面上密密麻麻貼滿了歷年來上過節目來賓的名牌，甚至有些位置的名牌因為上節目次數太多，已經疊成厚厚一大本「名牌書」，相當驚人。夏和熙因為是節目的常駐來賓之一，他的名牌疊加厚度讓一旁眾人直呼太誇張：「根本是一本書了！他是真的型男大主廚！」。當輪到後輩木木要貼名牌時，被大家笑著指引：「年輕人在那邊啦！」並帶她來到貼有新世代男團 FEniX、VERA 等年輕藝人名牌的「世代分區」。而輪到阿本要歸還名牌時，原本想裝嫩貼在木木旁邊，立刻被眾人吐槽：「你不是吧！你應該是年紀大那一組的！」最後阿本自嘲笑稱：「我們都是老一輩的、長青樹耶！」並乖乖將名牌貼在澎恰恰、趙正平（趙哥）等資深前輩的名牌旁邊，逗得大家笑聲不斷。