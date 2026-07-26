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▲艾力克斯（如圖）和老婆李詠嫻都是ABC。（圖／翻攝自微博@艾力克斯）

漫威電影《蜘蛛人：重生日》近日於上海舉辦首映見面會，男主角湯姆霍蘭德（Tom Holland）偕同愛妻千黛亞（Zendaya）登場，不過更受到討論的，是活動主持人艾力克斯，許多粉絲大讚艾力克斯英文能力超強，他事後也於微博分享幕後花絮，難掩雀躍地透露，蜘蛛人一直是他心目中最愛的漫威超級英雄。艾力克斯在微博上發文表達喜悅：「他們真的非常親切，很榮幸能擔任這場見面會的主持人。」而在他上傳的影片中，也記錄了自己準備上工的真實心境，他輕鬆地對著鏡頭表示，「一切就是平常心，準備去工作，感覺很棒」。影片的最後，還曝光了他在後台與湯姆霍蘭德的珍貴合照。畫面中，湯姆霍蘭德穿著一套深色雙排扣西裝搭配紅領帶，雙手帥氣插入口袋，一旁的艾力克斯則以休閒的灰西裝內搭白T恤亮相，艾力克斯還特別提到，這支花絮影片是由剛滿20歲的兒子親自掌鏡與剪輯而成的。回顧活動現場，艾力克斯憑藉著道地的中英雙語能力與穩健的台風，成功帶動全場氣氛，與湯姆霍蘭德夫婦的台上互動更是熱絡自然。不少網友紛紛留言大讚：「超愛看你主持的現場」、「在這個領域他根本是無可取代的」、「真的很優秀啊，超有辨識度的聲音」。