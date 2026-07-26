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「萊爾校長製作團隊」與「風向株式會社」日前發布一部反毒油前導影片，製作人韋淳祐卻遭刑事局「查水表」，對此包括國民黨前主席朱立倫與台中市長盧秀燕都痛批總統賴清德。對此綠委林楚茵表示，盜用別人聲音不是言論自由，強調國民黨過去最會打壓言論自由，現在反過來指控別人「打壓自由」，強調重點不是總統，而是「任何人」的聲音都不該被盜用，詐騙集團最愛假冒親友聲音騙錢，國民黨現在假冒別人聲音欺騙大眾，盧秀燕不譴責造假，反而替深偽護航，「國民黨詐騙集團果然跟深偽一家親」。林楚茵表示，國民黨團隊用AI深偽總統賴清德聲音製作影片，刑事局提醒可能誤導民眾，盧秀燕竟然扯「打壓言論自由」？國民黨過去最會打壓言論自由，現在反過來指控別人「打壓自由」。林楚茵說，重點不在於總統賴清德，而是「任何人」的聲音都不該被盜用，國民黨身為立法院最大黨，自己有頭有臉的政治人物一堆，昨天在凱道上批評政府有少嗎？罵總統有少嗎？這不是言論自由什麼是言論自由？為什麼要偷別人的聲音做假影片？就是要故意詐騙欺瞞百姓。林楚茵表示，詐騙集團最愛假冒親友聲音騙錢，國民黨現在假冒別人聲音欺騙大眾，盧秀燕不譴責造假，反而替深偽護航，「國民黨詐騙集團果然跟深偽一家親」。