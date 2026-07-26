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▲豐田集團CEO豐田章男（圖／路透社／達志影像）

在「最受人們歡迎的商業領袖和企業家演講排行榜」中，這位「IT時代魅力領袖」以壓倒性優勢榮登榜首，擊敗了埃隆．馬斯克和豐田章男。商界領袖和企業家的話語具有獨特的分量，一位經歷過無數決策、成功與失敗的人的一句話，有時比閱讀幾本書更能給人留下深刻印象。網路研究公司NEXER Group近期與演講者推薦網站「Speakers」合作，面向全國1000名男性和女性開展了一項名為「改變人生的宣言！你最想聽哪些商界領袖和企業家的演講」的調查，並公佈了排名結果。排名第五的是堀江貴文（73票）。網友表示：「他似乎會談論一些前所未見的價值觀」、「他擁有即使被捕後也能重新開始的強大精神力量」、「他似乎會從一個與其他商業領袖和企業家不同的角度來談論問題」。許多人被他坎坷的職業生涯所吸引，認為聆聽他跌倒後重新站起來的過程，比聆聽一帆風順的成功故事更有價值。排名第四的是比爾蓋茲（99票）。「因為他是一位偉大的人物」、「海外人士和日本人的想法有什麼不同呢？」、「他活躍於商界和慈善界，所以我認為我們可以聽到一些其他地方聽不到的故事」。許多人表示，他們不僅想了解他作為微軟創辦人如何奠定全球IT環境的基礎，還想了解他的人生經歷，包括他參與的慈善事業。豐田章男獲得第三名（100票）。「因為他是一位有遠見的商人」、「他是一家大型公司的掌門人，但他對汽車的熱愛如此之深，甚至親自參加比賽，所以我很想了解他對本職工作的熱愛對他的管理方式產生了多大的影響」、「我想了解是什麼理念讓日本最大的汽車製造商得以維持優勢」。鑑於他領導豐田汽車的輝煌成就，許多人表示想了解他的管理理念。伊隆．馬斯克位居第二（116票）。「他似乎有著獨特的思維方式」、「我覺得我可以從他那裡獲得一些我從未想過的建議和見解，這可能是一個改變人生的機會」、「他是一位極具魅力的管理領導者，並且在各種創新方面有著卓越的成就」。許多人對他感興趣，因為他接手了一個又一個非傳統的商業項目，從電動車公司特斯拉到太空探索公司SpaceX。與其說是想知道他成功的秘訣，不如說是出於好奇，想窺探他的內心世界，看看他究竟能想出什麼樣的點子。排名第一的是孫正義（282票）。「我覺得能從他身上學到一些智慧」、「我覺得能聽到關於管理決策的精髓」、「能聽到他克服困難的經驗」、「他擁有超凡的遠見卓識，能夠洞察未來趨勢，並且無論受到多少批評都毫不動搖」。許多人渴望學習管理之道，對他從零開始創建軟銀集團的成就，以及他對未來趨勢的遠見卓識深感興趣，最終獲得壓倒性支持，得票數是第二名馬斯克的兩倍多，穩坐榜首寶座。