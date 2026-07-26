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新北國王今（26）日正式宣佈，簽下擁有豐富旅外經驗的美籍禁區好手坦克夫（Tanner Groves），身高208公分的坦克夫具備優異的禁區護框能力與外線射程，將大幅提升禁衛軍的內線深度與戰術靈活性。現年26歲的坦克夫，大學時期曾效力於東華盛頓大學與奧克拉荷馬大學。在NCAA期間展現出禁區宰制力，不僅曾榮獲年度最佳球員，更於2023年夏天代表雷霆隊征戰NBA夏季聯賽。進入職業生涯後，坦克夫的足跡遍布歐洲與亞洲聯賽，先後效力於波蘭、德國、中國、澳洲以及日本等聯賽。不僅具備強悍的禁區卡位、爭搶籃板能力，更擁有一手優異的弧頂三分投射能力，是當今現代籃球極為珍貴的延伸型長人。2025-26賽季坦克夫效力於日本B聯盟1級的佐賀氣球，51 場出賽可以繳出18分8.6籃板以及高達46%的三分命中率。對於其加盟，新北國王總經理毛加恩表示：「他是一位戰術執行力很強的球員，不但在禁區能提供對抗與護框能力，更具備拉開進攻空間的外線能力，這與我們球隊強調球權流動與空間打造的體系非常符合，相信他的加入能與隊上的本土與洋將發揮強大的化學反應。」談及自己能為團隊帶來的化學反應，坦克夫也補充：「只要站上球場，我的目標就是為球隊帶來能量。無論是禁區的卡位，還是得分，我會隨時做好準備，用教練團需要的方式去影響比賽，全力輔佐隊友，一起為國王拿下更多勝利。」