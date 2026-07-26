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水利署：台中2036年 每日用水需求177萬噸

經濟部水利署25日舉行大安大甲溪聯通管通水典禮，見證全台「珍珠串計畫」再完成一條重要調度幹管。總經費152億元的大安大甲溪聯通管打通中部供水調度瓶頸，每日可增加25.5萬噸供水能力，未來再結合大安溪及烏溪伏流水、再生水及天花湖水庫等多元水源建設，將持續提升中部供水安全與韌性，支撐產業發展與投資需求。珍珠串計畫預計在全台建立16條調度幹管，目前已完成11條，持續串聯各地重要水資源設施，打造更完整的超級水網絡，讓水資源能跨區調度、互相支援。經濟部表示，大安大甲溪聯通管串聯石岡壩與鯉魚潭水庫兩大供水系統，是全台水資源調度網絡承北啟南的重要關鍵樞紐，不僅每日新增25.5萬噸供水能力，更讓中部地區跨區調度能力大幅提升。水利署長林元鵬表示，中部地區已形成精密機械、智慧製造等核心產業聚落，中彰投雲正朝向「中部精密智慧新核心」發展，預估至2036年台中地區每日用水需求將增加至177萬噸。行政院於2021年核定總經費152億元的「大安大甲溪聯通管工程計畫」，建置16.38公里輸水管線，串聯石岡壩與鯉魚潭水庫兩大供水系統，打通中部供水調度瓶頸，每日可增加25.5萬噸供水能力；未來再結合大安溪及烏溪伏流水、再生水及天花湖水庫等多元水源建設，將持續提升中部供水安全與韌性，支撐產業發展與投資需求。林元鵬說明，大安大甲溪聯通管為全台珍珠串計畫的重要關鍵工程，施工期間克服活動斷層及地質條件等多項挑戰，導入蛋形潛盾工法及可撓式耐震鋼管等創新耐震設計，在兼顧工程品質、施工安全及環境保護下，提前半年完成通水；施工期間大幅減少道路開挖，維持后豐鐵馬道等觀光景點正常運作，充分展現工程團隊的專業技術與合作成果。