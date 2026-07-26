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見證日本建國歷程 19處遺跡共同入列世界遺產

歷經20年努力 終於完成世界遺產登錄

奈良民眾同步見證 現場歡呼、敲開慶祝彩球

遊客巧遇登錄日 直呼「來得值得」

日本世界遺產增至27處 政府盼吸引更多國際旅客

日本再添一處世界文化遺產。聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產委員會26日在韓國釜山召開會議，正式決議將奈良縣飛鳥時代遺跡群「飛鳥‧藤原的宮都」（飛鳥‧藤原の宮都）列入《世界文化遺產名錄》。這也是日本第27處世界遺產，涵蓋文化與自然遺產。日本政府表示，「飛鳥‧藤原的宮都」完整見證日本從飛鳥時代逐步建立律令制度與中央集權國家的歷程，也是東亞古代都城發展與文化交流的重要見證，具有無可取代的歷史價值。綜合日本放送協會（NHK）、讀賣電視等日媒報導，「飛鳥‧藤原的宮都」位於奈良縣明日香村、橿原市及櫻井市一帶，由19處遺跡組成，年代橫跨6世紀末至8世紀初的飛鳥時代。其中包括相傳為天武天皇等歷代天皇居所的「飛鳥宮遺址」、日本首座規模完整的都城「藤原宮遺址」，以及因出土精美彩色壁畫而聞名的「高松塚古墳」、知名古墳「石舞台古墳」等重要文化資產。聯合國教科文組織審議認為，這片遺跡群完整呈現日本在約100年間，如何透過吸收東亞文化與制度，逐步建立以律令制度為基礎的中央集權國家，是研究東亞古代文明交流及日本國家形成的重要歷史見證，因此決議列入世界文化遺產。事實上，奈良縣等地方政府早在2006年便向日本中央政府提議，將飛鳥、藤原遺跡群列入世界遺產暫定名單，歷經近20年的準備、調查與保存工作，如今終於完成登錄。世界遺產委員會宣布通過後，現場的日本代表團隨即起身鼓掌。出席會議的日本文部科學副大臣小林表示，感謝世界遺產委員會的肯定，「這項遺產訴說了東亞古都形成過程中，不同文化價值彼此交流的重要歷史。」奈良縣知事山下真也表示，這是奈良歷史上的重要時刻，未來將持續保護這項珍貴文化資產，並與世界共享其價值，完整傳承給下一代。奈良縣橿原市、明日香村及櫻井市當天同步舉辦大型公開轉播（Public Viewing），讓地方居民共同見證世界遺產委員會的審議過程。當地時間上午10時45分左右，螢幕宣布正式登錄成功後，現場立刻響起熱烈掌聲與歡呼聲。約350名民眾及相關人士共同拉開象徵喜慶的彩球，分享這一刻的喜悅。明日香村村長森川裕一表示，多年來有無數人投入文化保存工作，才能讓飛鳥、藤原地區完整保留至今，如今終於跨越一道道挑戰，成功登錄世界遺產，令人由衷感謝所有支持者。櫻井市長松井正剛也表示，希望能與所有市民共同分享這份榮耀。消息公布當天，明日香村知名景點石舞台古墳吸引不少遊客參觀，不少人也恰巧見證世界遺產登錄的歷史時刻。一名從埼玉縣前來旅遊的50多歲女性表示，得知當天可能完成登錄，因此特地前往，「能親眼見證成功的瞬間，真的覺得這趟旅行很值得。」另一名來自大阪的30多歲男性則表示，原本不知道當天就是審議日，得知正式成為世界遺產後，「能獲得全世界認可，身為日本人真的很開心。」日本首相高市早苗也發表聲明，向長年投入文化資產保存的奈良縣地方政府及相關人士致賀，並表示，「飛鳥‧藤原的宮都」已從日本的珍寶成為全世界共同的文化資產，政府將持續做好保護工作，確保完整傳承給下一代。她也期待，未來能有更多國內外旅客親自造訪奈良，深入感受飛鳥時代遺跡所承載的歷史與文化魅力。文部科學大臣松本剛明則表示，中央政府將持續推動文化資產保存與活化，並加強向國際宣傳其歷史價值，讓更多人認識這項新登錄的世界文化遺產。隨著「飛鳥‧藤原的宮都」正式列入《世界文化遺產名錄》，日本的世界遺產總數已增至27處，包括21處文化遺產及6處自然遺產。