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生肖龍：正財、偏財雙旺 工作與投資都有收穫

生肖猴：貴人助攻 偏財運最旺

生肖牛：努力終於有回報 收入穩定成長

生肖雞：工作運走高 財路越走越廣

7月26日開始財運大爆發！不少人關心下半年財運、偏財運、工作運勢是否有轉機。《搜狐網》運勢專欄指出，7月26日起連續10天，生肖龍、生肖猴、生肖牛、生肖雞將迎來財運旺盛期，不僅正財、偏財皆有機會進帳，還有望遇見貴人、升職加薪，讓收入增加、存款愈來愈豐厚。命理分析指出，7月26日起至接下來10天，生肖龍財運相當亮眼，正財、偏財都有不錯表現。工作方面，原本卡關的專案有望迎來突破，也容易獲得主管肯定、同事協助，薪資、獎金都有機會提升。偏財運同樣不俗，投資理財、抽獎或額外收入都有機會帶來驚喜。不過也提醒，偏財雖旺仍應量力而為，避免因一時順利而衝動加碼投資，以穩健理財為宜。生肖猴在這段期間最大的優勢是偏財運提升，無論是創業機會、新合作案，或是意外發現的商機，都有望替自己帶來額外收入；上班族則有機會獲得主管賞識、貴人提攜，升遷加薪機率提升。遇到重要決策時不宜太過急躁，多聽取身邊人的建議，更有助於掌握財運。向來勤奮踏實的生肖牛，這10天有望迎來努力開花結果的時刻，工作表現容易受到肯定，升遷、加薪機會增加，收入也可望穩定成長。此外，過去累積的人脈或副業，也可能帶來額外收益，讓財庫逐漸充實。命理專家表示，仍應保持原有步調，不宜因財運轉旺而鬆懈，才能讓好運延續。生肖雞則因工作運提升，帶動整體財運，憑藉敏銳觀察力與行動力，容易提出受到肯定的想法，也有望開拓新的收入來源，不論是升遷、加薪或合作機會，都值得把握。要注意的是，重要決策仍應仔細評估細節，避免因過度自信而錯失良機。「4生肖」財運大旺，命理專家指出，財運除了受到流年運勢影響，也與平日累積及努力有關。即使迎來財運旺盛期，仍應保持理性投資、量入為出，才能讓收入穩定增加，累積長久財富。