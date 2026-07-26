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英超衛冕冠軍兵工廠準備在今夏轉會市場投下震撼彈。英國《Sky Sports》報導，兵工廠正評估引進皇家馬德里巴西巨星維尼修斯（Vinícius Júnior）的可能性，雖然目前尚未與皇馬正式接觸，但興趣確實存在，這筆夢幻補強可望成真；《The Athletic》則指出，這項構想已獲兵工廠各層級高層認可。現年26歲的維尼修斯已進入合約最後一年，皇馬至今仍未與他完成續約。若雙方談判持續僵持，皇馬可能選擇今夏出售，避免明年合約到期後人財兩失。英媒指出，續約最大障礙在於薪資。維尼修斯希望拿到足以比肩姆巴佩（Kylian Mbappé）的待遇，據傳要求稅後年薪約3000萬歐元，皇馬報價則落在2000萬歐元附近。若兵工廠真的出手，勢必得讓他成為隊史最高薪球員。兵工廠今夏希望補進一名能主打左路的頂級攻擊手，除了維尼修斯，也曾被點名關注阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez）、巴爾科拉（Bradley Barcola）與迪奧曼德（Yan Diomande）。不過若能拿下維尼修斯，無疑將是完全不同等級的補強。維尼修斯自2018年加盟皇馬，上季攻進22球，即使球隊最終四大皆空，他仍是進攻核心。英媒形容，若兵工廠真的完成交易，將是令人「瞠目結舌」的重量級轉會。目前交易仍停留在評估階段，兵工廠尚未提出正式報價，皇馬也未表態願意出售。不過隨著續約遲遲沒有突破，維尼修斯的未來已成今夏轉會市場最受矚目的焦點之一。