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大樂透頭獎上看9億元 今年最高獎金誕生

▲大樂透中獎規則與獎金結構分配一圖看。（圖／台彩官網）

命理點名4生肖財運最旺 有望迎接9億元幸運

穿這2種顏色更旺 還可按摩鼻子、拉耳朵招財

▲命理專家楊登嵙。（圖／楊登嵙提供）

大樂透頭獎衝上9億元！台灣彩券大樂透（第115000074期）7月28日周二開獎，頭獎累積獎金上看9億元，不僅創下今年最高頭獎金額，也因已連續22期槓龜，吸引不少民眾搶買試手氣。命理專家楊登嵙分享7月28日當天5大招財開運法，包括最旺生肖、財神方位、幸運色及招財小技巧，希望替民眾增添好運。不過，命理說法僅供參考，購買彩券仍應量力而為。台灣彩券表示，大樂透7月24日晚間開出第115000073期，中獎號碼揭曉後頭獎再次槓龜，已累積連續22期未開出。下期（7月28日）預估銷售3.3億元至3.5億元，頭獎累積金額預估上看9億元，為第5屆113年起以來最高頭獎總獎金。因此，7月28日周二開獎的第115000074期，上看9億元也將是今年以來最高頭獎金額，吸引不少民眾準備把握機會試手氣。命理專家楊登嵙表示，7月28日當天財運最旺的生肖為兔、羊、狗、豬，若有購買彩券習慣，不妨把握當天試試手氣，迎接大獎降臨。楊登嵙指出，可依照住家所在地為中心點，前往南方或東南方的彩券行購買大樂透或刮刮樂，當天財神方位就在這兩個方向。此外，他也建議，若彩券行本身坐向為南方或東南方，依命理觀點也較有機會開出大獎。楊登嵙建議，7月28日可穿著或配戴木、水色系服飾，例如綠色、蘋果綠、橄欖綠、墨綠、藍色及黑色，有助提升財運。另外，民俗上認為鼻子代表「財帛宮」，平時可輕揉鼻頭、輕撐鼻翼，並上下拉動耳垂，象徵帶動財氣與福氣，希望替自己增加好運。