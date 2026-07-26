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▲今天至周二，全台水氣偏多，南部、東南部降雨最明顯。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

受到南方雲系北移、午後對流發展旺盛影響，中央氣象署發布「豪雨特報」今（26）日臺東縣有局部大雨或豪雨，雲林至臺南地區、恆春半島及高屏山區有局部大雨發生的機率，雨勢將會持續至入夜，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積淹水。◾影響時間：26日上午至26日晚上◾豪雨：臺東縣◾大雨：雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市山區、屏東縣山區、恆春半島氣象署提醒，今天環境漸轉偏南風，由於南方雲系北移，水氣偏多，天氣不穩定，易有短延時強降雨，花東、南台灣有不定時局部短暫陣雨或雷雨，台東及恆春半島有局部大雨，基隆北海岸、東北部也有零星短暫陣雨，外出請攜帶雨具以備不時之需。氣象署說明，其他地區則為多雲午後局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。氣溫方面，西半部高溫來到34至36度，東半部為32至33度，其中大臺北及桃園局部地區高溫可達36度或以上，中午前後紫外線偏強。