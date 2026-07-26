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▲藝術家程代勒（左）捐贈陶作〈金色大地〉作為佛光緣美術館台中館館藏。（圖／惠中寺提供）

▲佛光緣美術館台中館館長覺居法師（左）及藝術家吳炫三（右）與其創作〈南島少女和她的寵物〉合影。（圖／惠中寺提供）

▲藝術家謝棟樑為來賓導覽創作〈重生〉，吸引大批藝術同好佇足聆聽。（圖／惠中寺提供）

台灣藝壇盛事登場！由佛光緣美術館台中館舉辦的「「九境－由象入神．萬境歸心」當代九位藝術重鎮的生命映照特展，邀集了九位台灣藝壇重量級藝術家參展，包含倪朝龍、吳炫三、鍾有輝、謝棟樑、黃才松、程代勒、梁永斐、許文融以及林榮森。25日舉行開幕茶會，冠蓋雲集，吸引近500名熱愛藝術同好共襄盛舉，場面熱烈溫馨本次展覽匯聚了九位臺灣當代藝壇重量級藝術家，年齡橫跨60至90歲，長年深耕於美術創作、教育推廣與文化傳承，將數十年來的生命淬鍊與人生閱歷，化為一件件動人的色彩、線條與造境。展覽現場共展出近百件精彩作品，媒材涵蓋水墨、書法、油畫、版畫及雕塑，全面展現臺灣當代藝術的多元風貌與深厚底蘊佛光緣美術館總館長暨佛陀紀念館館長如常法師表示，開山祖師星雲大師於1994年創辦佛光緣美術館的初衷，便是希望為優秀的藝術家們打造一個優質的展演平台，藉此落實「以文化弘揚佛法」的重要理念他表示，這九位大師的作品不僅具備藝術成就，更蘊含深厚的生命修持，擁有淨化人心的強大力量。前總統府秘書長廖了以、前文建會副主委洪慶峰以及臺中市文化局局長陳佳君也親臨現場，除肯定佛光山長年推動藝文的卓越貢獻外，也期盼持續深化在地藝文交流展覽由策展人朱英凱與倪玉珊共同策劃。策展人朱英凱表示，策展核心在於創造藝術與觀者心靈相遇的因緣，透過五大展區的精心規劃，引領大眾從視覺觀看走向內心觀照。策展人倪玉珊說，期盼觀者在展場中放慢腳步，在藝術薰陶下獲得心靈滋養與美學震撼身兼展出藝術家代表的梁永斐分享道，「九境」不僅象徵九位藝術家因緣和合的珍貴情誼，也呼應佛教「六根六境」，展現「異中求同、同中存異」的精神。特地從法國返臺出席的知名藝術家吳炫三也感性表示，感謝星雲大師長年為藝術家搭建與社會連結的橋梁，讓作品得以走向大眾開幕式舉行深具意義的館藏捐贈儀式，藝術家倪朝龍慷慨捐贈6件〈敦煌再巡〉系列水印木刻版畫、程代勒捐贈精美陶作〈金色大地〉，林榮森則捐贈隸書對聯〈各勉日新志，共證歲寒心〉。這些珍貴作品由佛光山中區總住持暨佛光緣美術館台中館館長覺居法師代表接受，並回贈感謝狀佛光緣美術館台中館自今年元月正式開館以來，繼首檔特展獲得好評後，再度隆重推出《九境》聯展。展期將一路持續至11月29日，館方誠摯邀請全臺喜愛藝文的民眾撥冗前往參觀，透過九位當代大師的視角與創作，一窺臺灣當代藝術最動人的人文風景