我是廣告 請繼續往下閱讀

電子股布局持續 以AI、半導體為主

台股上週五（24日）走勢震盪，終場下跌 1195.97 點，收在 43654.84 點，跌破季線，成交值萎縮至不到8000 億元。安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，短線上遭逢逆風與漲多的評價修正壓力，長線上台廠硬體關鍵設備仍有望持續受惠，預期7月大盤將「高檔震盪、輪動墊高」，維持大箱型的整理格局。針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，近期台股走勢持續受到資金去槓桿、高評價修正影響；另一方面，迄今已釋出的財報訊息與市場等待下半年利率政策的觀望心情也牽動投資氛圍。在投資風格上，安聯投信台股團隊表示，下半場投資人對投資風險報酬的要求標準變高，風格轉變成不再是上半年瘋狂追逐貝他與投資報酬；受到投資風格轉變影響，相關缺貨搭配較低本益比的題材，也讓今年來漲多且本益比被推高的部分族群，短線上或面臨股價被壓抑的態勢。展望後市，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，台股在上半年累計超過55%驚人漲幅後，市場將由快速上升階段逐步進入高檔整理與產業輪動階段。雖然短線技術面乖離率偏高，但在AI產業趨勢持續向上、企業獲利預估不斷上修及資金動能充沛支撐下，台股中長期多頭架構仍相當完整。蕭惠中表示，AI基礎建設需求帶動下，即便短線上遭逢逆風與漲多的評價修正壓力，但拉長來看，台廠硬體關鍵設備仍有望持續受惠。預期7月大盤將以「高檔震盪、輪動墊高」為主要格局，維持大箱型的整理格局。觀察指標，他表示，7月最重要觀察指標將集中於企業法說與財報季，市場聚焦重要指標法說所釋出2奈米與A16製程客戶需求、CoWoS先進封裝產能擴充進度、2026年美元營收成長率是否高於既有30%以上指引，以及未來兩年資本支出規劃。00984A安聯台灣高息成長主動式ETF基金經理人廖本隆表示，目前00984A產業配置偏向AI供應鏈與半導體資本支出循環，搭配金融股提供一定穩定性，整體策略呈現「成長 + 防禦」兼具的結構。策略層面，電子股佈局上持續以AI供應鏈及半導體為主，但較偏重ABF、IC製造、PCB等訊號較強、結構需求較明確領域。00993A安聯台灣主動式ETF基金經理人施政廷表示， 00993A持續以AI相關產業鏈為核心，聚焦高成長性企業，聚焦半導體、電子零組件等；短期市場情緒可能仍受全球科技股走勢影響，但從產業角度來看，對台股中長期展望仍偏樂觀正向。