我是廣告 請繼續往下閱讀

刑警局登門建議自行評估下架 凌濤轟：實行綠色恐怖

凌濤質疑：檢舉人與指揮辦案者會不會根本是同一人？

國民黨昨（25）日號召支持者上凱道，同一天卻傳出曾擔任國民黨新媒體部主任的韋淳祐因製作《油不得你》影片遭到檢舉疑似深偽，警方昨上午到家裡找人，引發藍營強烈不滿。對此，桃園市議員凌濤今質疑，《油不得你》的製作團隊是否遭到政治清算？檢舉人與指揮辦案者甚至可能是同一人？他並要求內政部長劉世芳說明是否接獲指示、為何至今未對外說明？針對韋淳祐遭「查水表」，刑事局證實收到檢舉《油不得你》影片疑似偽造總統賴清德的聲音。對此，凌濤26日表示，民進黨究竟有多害怕人民的聲音？《油不得你》談及毒油危害及政府蓋牌，在社群引發廣大迴響，卻遭刑警局登門「查水表」，驚擾家人。至於刑警局也承認曾前往韋淳祐住處，並「建議可自行評估是否先行調整或下架」，凌濤更質疑已侵害言論自由、實行綠色恐怖。凌濤表示，刑警局以影片涉及AI深偽為由查辦，但社群平台上充斥各式政治人物二創、嘲諷影片，若因此就登門關切，令人難以接受。政府不檢討自身，反而對號入座，才是真正令人啼笑皆非。凌濤也質疑，《風向株式會社》遭清算，檢舉人與指揮辦案者會不會根本是同一人？也要求內政部長劉世芳說明，是否曾接獲指示或施壓刑警局，「劉世芳到底接到誰的電話」，為何至今仍未對外說明。凌濤表示，如果賴政府面對人民聲音，始終以公權力壓制，只會讓《風向株式會社》推出更多相關創作；至於他指控食藥署長姜至剛涉嫌圖利廠商，也強調未來一定會追究到底。