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▲亮哲（右）分享陪伴小女兒小緹（左）參加韓國練習生徵選的心情，直言看著孩子追夢既感動又心疼。（圖／亮棠文創提供）

▲亮哲坦言，若女兒（如圖）真的獲得韓國公司青睞，現階段仍希望先完成學業，再規劃後續發展。（圖／亮棠文創提供）

參加韓國練習生徵選是不少人可以一圓星夢的管道。TWICE的子瑜爆紅成為國際巨星之後，讓更多人都想要朝著她的腳步前進。八點檔男星亮哲日前分享陪小女兒小緹參加韓國練習生徵選，接受《NOWnews今日新聞》訪問時透露，女兒從暑假開始就積極投入準備，每月光是舞蹈、歌唱課程就要花費約1萬3千元，沒想到女兒竟主動提出，要用自己存下來的零用錢負擔一半費用，只為證明自己不是三分鐘熱度。亮哲透露，女兒學街舞已有5年，這次為了韓國練習生徵選，更從暑假開始加強訓練，除了每天固定自主練舞，每周還安排一對一舞蹈課及歌唱發聲課，每月花費約1萬3千元。讓他印象最深的是，這些課程都是女兒主動要求增加，她還向爸爸表示，希望用自己平時存下的零用錢支付一半學費，「她跟爸爸說，她用自己存的零用錢出一半，證明自己會好好上課。」眼見女兒小小年紀就有這般決心，也讓亮哲相當感動。談到徵選前夕，亮哲笑說，女兒早在一周前就開始天天喊緊張，甚至有一天因為一直作夢而睡不好，到了徵選前一天晚上，怎麼催都不肯睡。直到他搬出訓練營負責人「安代表」的話術才終於奏效，「我跟她說，安代表說要睡飽才有好氣色，她立刻就去睡了，代表的話比老爸還有力。」讓他哭笑不得。身為父親，亮哲坦言，看見孩子努力追夢既欣慰又心疼。「一方面很開心孩子朝著目標前進，但另一方面又知道這條路非常辛苦，一旦踏上，就是一關又一關的挑戰，一定會跌倒、受挫，所以其實心裡很矛盾。」他表示，自己也是一路在演藝圈打拚過來的人，深知沒有任何成功是輕易得來，「要被看見的前提，是自己能夠發光。」因此只要女兒不放棄，他和家人也會一路支持。而徵選結束後，大概需要三到五周才會知道結果，若這次真的獲得韓國公司青睞，亮哲坦言以女兒目前的年紀，自己還不贊成立刻赴韓發展，「我會陪她去體驗下一關，也想親自飛一趟韓國了解那邊的環境，但學業還是要完成。」他認為，被選上代表努力獲得肯定，不需要急著現在出發，等課業、實力都更成熟後，再追夢也不遲。至於是否期待女兒成為下一位偶像，亮哲說，夫妻倆從未刻意引導孩子追求出道，「我們希望她做自己喜歡的事，但不會主動引導她去追求出道。」他認為比起結果，更重要的是讓孩子透過每一次挑戰累積經驗、開拓眼界，「還有很多事情要看、要學、要理解，所以我們支持她去體驗，累積學習與經驗。」